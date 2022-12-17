Необъяснимая утечка из пристыкованного космического корабля «Союз» отменяет выход россиян в открытый космос на борту Международной космической станции.

(Рейтер) — Обычный выход в открытый космос двух российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) был отменен, поскольку он должен был начаться после того, как диспетчеры полета заметили поток жидкости из космического корабля, как показала веб-трансляция НАСА.Союз пришвартовался.

Комментатор НАСА описал брызги жидкости, которые были видны в прямом эфире НАСА, как поток ледяных частиц, исходящих из задней части капсулы «Союз МС-22», как утечку хладагента.

НАСА заявило, что ни один из семи нынешних членов экипажа МКС — трех российских астронавтов, трех американских астронавтов и японского астронавта — никогда не подвергался какой-либо опасности.

Авария произошла, когда два космонавта, командир экипажа Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петлин, готовились к запланированному выходу в открытый космос для переброски охлаждающей жидкости из одного модуля в другой на российской части Международной космической станции.

Под Москвой было подслушано, как российский чиновник управления полетами сообщил Прокопьеву и Бейтлину по радио, что их выход в открытый космос был отменен, пока инженеры работали над определением характера и происхождения утечки.

В эфире из Космического центра Джонсона НАСА в Хьюстоне комментатор НАСА в прямом эфире Роб Навиас сообщил, что выход в открытый космос был отменен из-за утечки, которая, по его словам, началась около 19:45 по восточному поясному времени (01:45 по Гринвичу в четверг).

Поток частиц, которые, по словам НАСА, представляют собой жидкость и, возможно, охлаждающую жидкость, льется с космического корабля «Союз» на Международной космической станции, что вынуждает двух российских космонавтов отложить выход в открытый космос, запланированный на 14 декабря 2022 года. видео. Телевидение НАСА / Раздаточный материал через Reuters

Навиас сказал, что корабль «Союз» прибыл на космическую станцию ​​в сентябре, доставил на МКС Прокопьева, Бетлина и американского астронавта Фрэнка Рубио и остался прикрепленным к обращенной к Земле стороне орбитальной лаборатории.

Навиас сказал, что выход в открытый космос, запланированный на среду, уже однажды откладывался, в конце ноября, из-за неисправных охлаждающих насосов в скафандрах астронавтов.

По данным НАСА, выход в открытый космос должен был стать 12-м в этом году на Международной космической станции и 257-м в истории 22-летней платформы для сборки, обслуживания и модернизации.

Навиас сказал, что еще слишком рано говорить о том, какие последствия может иметь утечка для безопасности этого космического корабля, и создаст ли она какие-либо трудности для возвращения экипажа на Землю в конце их миссии.

На космической станции припарковано еще пять космических кораблей — две капсулы SpaceX (Crew Dragon и Cargo Dragon), космический грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и два российских корабля снабжения, Progress 81 и Progress 82.

Международная космическая станция, которая простирается на длину поля для американского футбола и вращается на высоте около 250 миль над Землей, постоянно используется с 2000 года и управляется американо-российским партнерством, в которое входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

(Репортаж Стива Гормана в Лос-Анджелесе). Дополнительный репортаж Джо Рулетта в Вашингтоне. Монтаж Джерри Дойла

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