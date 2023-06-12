Неоплачиваемые учителя общественных школ в течение двух лет — Пакистан

ПЕШАВАР: В субботу высокопоставленные чиновники высоко оценили работу Хайбер-Пахтунхвского фонда начального и среднего образования (KPEF), особенно усилия по предоставлению недорогого образования детям из малообеспеченных семей в провинции.

Но на неофициальном выпуске учеников начальных классов умолчали о невыплате зарплат учителям этих учебных заведений за последние два года.

сказал сотрудник KPEF рассвет Что более полутора лет назад в финансовый отдел было отправлено резюме, чтобы выделить 500 миллионов рупий для выплаты заработной платы этим учителям, но отдел задержался на нем.

На церемонии присутствовали губернатор Гулам Али, региональный секретарь Надим Аслам Чаудри, министр начального и среднего образования, министр образования и соответствующие высокопоставленные должностные лица.

Состоялся первый выпуск этих учебных заведений

На первой выпускной церемонии в этих общественных школах по три мальчика и девочки были награждены золотыми медалями за первые места в конкурсе, проводимом для выпускников 3800 общественных школ округа.

Общинные школы были созданы как для мальчиков, так и для девочек в районах, где нет ни государственных, ни частных учебных заведений.

Во время церемонии губернатор сказал, что учителя, работающие в отдаленных районах префектуры, фактически ведут войну с невежеством.

Он сказал, что был потрясен, узнав, что 3,5 миллиона детей в округе не посещают школу.

Губернатор также сообщил, что такие учреждения, как Фонд начального и среднего образования, будут зачислять детей, не посещающих школу, и предоставлять им современное формальное образование.

Он сказал, что выпускники, наконец, будут поступать в колледжи и университеты с отличием в своих областях в интересах своих учителей.

Он сказал, что правительство обязано выделить в бюджете максимум средств на программу ESEF.

Генеральный секретарь заявил, что дети должны иметь доступ к образованию, независимо от того, предоставляется ли оно в школах или за границей.

Он сказал, что неформальные школы являются отличным источником формального образования в отдаленных районах.

«В настоящее время общее количество учащихся, обучающихся в неформальных школах, составляет 200 000 человек, что является обнадеживающим показателем», — сказал он.

В провинции 3,5 миллиона детей, не посещающих школу, сказал министр начального и среднего образования Мутассим Билла Шах, что стало «очень большой проблемой».

По его словам, для обеспечения образования этих детей неформальные школы являются лучшим вариантом, доступным правительству.

Управляющий директор ESEF Зарифул Мани сказал, что неформальное образование было наиболее запущенным сектором, несмотря на предоставление недорогого образования людям в отдаленных районах.

«Неформальное образование — это очень рентабельное решение проблемы неграмотности, особенно среди детей, не посещающих школу», — сказал он.

Министерство обороны заявило, что правительство запросило 1,5 триллиона рупий и около 200 лет на создание 15 000 школ для зачисления детей, не посещающих школу, в провинции.

Он посетовал, что правительство открывает только 100 школ в год.

Во время церемонии губернатор также открыл первую в стране виртуальную научную лабораторию.

Г-н Маани сказал, что эта инициатива позволит учащимся средних и старших классов получить «захватывающий и интерактивный опыт обучения».

Он также сказал, что лаборатория изменит правила игры для студентов, получающих образование в рамках совместной онлайн-программы ESEP и альтернативного домашнего обучения.

Опубликовано в Dawn, 11 июня 2023 г.