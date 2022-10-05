Образ файла SCF Опубликовано 4 октября 2022 г., 17:08 пользователем

Морской исполнитель

Неионизирующий зимний отопительный сезон в Европе может ухудшиться, если Кремль решит полностью перекрыть потоки газа, когда газовая система континента будет наиболее слабой. Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что высокая чувствительность спроса на отопление помещений к температуре означает, что европейских запасов природного газа хватит лишь на то, чтобы пережить холодную зиму без российского газа.





Международное энергетическое агентство предупреждает, что поставки газа в Европу сталкиваются с беспрецедентными рисками, поскольку Россия все чаще использует экспорт энергоносителей в качестве политического оружия. С начала 2022 года Россия сократила свои поставки газа в Европейский союз почти на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. Зимний газовый сезон в этом году начинается с экстремальных уровней цен на природный газ и колебаний, вызванных беспрецедентной неопределенностью поставок.





Результатом стал высокий спрос на альтернативные источники поставок для Европы и других регионов-импортеров. Международное энергетическое агентство предупредило, что, учитывая, что нельзя исключать полного прекращения поставок из России в Европу, кризис создает напряженность и уничтожает спрос на всех конкурирующих импортеров СПГ.





сказал Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства.





По данным Международного энергетического агентства, продолжающееся сокращение Россией поставок природного газа в Европу привело к острой нехватке топлива в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Рынки природного газа по всему миру сжимаются с 2021 года, и ожидается, что мировое потребление газа снизится на 0,8 процента в 2022 году в результате рекордного сокращения на 10 процентов в Европе.





Отчет показывает, что спрос на природный газ в Китае и Японии практически не изменился в течение третьего квартала, в то время как спрос в Индии и Корее сократился. Ожидается, что в этом году спрос на газ в Китае вырастет менее чем на 2%, что является самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х годов.





Ожидается, что мировое потребление газа вырастет всего на 0,4 процента в следующем году, при этом перспективы подвержены высокому уровню неопределенности, особенно в отношении будущих действий России и экономических последствий устойчиво высоких цен на энергоносители.





Спровоцированный Россией кризис привел к тому, что азиатские цены на газ и спотовые цены на СПГ взлетели до рекордного уровня в третьем квартале 2022 года, что привело к сокращению спроса и вынудило перейти на другие виды топлива, такие как уголь и нефть, для производства электроэнергии. В некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах скачки цен вызвали дефицит и отключения электроэнергии.





В МЭА считают, что Европа должна найти механизмы экономии газа, чтобы уменьшить истощение хранилищ и сохранить запасы на достаточном уровне до конца отопительного сезона. Потребуется снизить спрос на 13 процентов по сравнению со средним показателем за пять лет, чтобы сохранить уровень хранения выше 33 процентов.





Однако снижение спроса на 13 процентов также влечет за собой экономию газа у населения и требует более жесткого режима потребления электроэнергии и газа, поскольку анализ показывает, что изменение поведения может снизить спрос на газ на 15 млрд кубометров в течение отопительного сезона 2022/23 года.