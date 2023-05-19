Неправильно говорить, что русские не протестуют

Автор — английский редакционный директор ОВД-Инфо, группы, занимающейся мониторингом прав человека в России.

Спустя более года после полномасштабного вторжения в Украину мои западные друзья часто спрашивают меня: почему русские не протестуют? Ответ заключается в том, что некоторые это делают, но протест в значительной степени бесполезен перед лицом репрессий Кремля, которым уже десять лет.

в информация ОВД, российской правозащитной организации, в которую входят несколько сотен юристов, мы ежедневно видим признаки сопротивления. Мы делаем все возможное, чтобы защитить тех, кто преследуется за антивоенные убеждения, движение, которое продолжается, несмотря на суровые наказания. Русские от Балтийского моря до Тихого океана выступают против вторжения. Протесты варьируются от раздачи листовок до одиночных сидячих забастовок и поджогов военкоматов.

В ответ власти десятилетиями заключают в тюрьму диссидентов и преследуют активистов. Владимир Кара-Мурза, активист оппозиции, в прошлом месяце был заключен в тюрьму на 25 лет по сфабрикованному обвинению в государственной измене в рамках судебного процесса, который он сравнил с судебными процессами эпохи Иосифа Сталина. Алексей Навальный, еще один лидер оппозиции, находится в заключении после возвращения в Россию в 2021 году из Германии, где он восстанавливался после покушения.

Простые россияне живут в страхе перед совершением интеллектуальных преступлений за противостояние войне. Репрессии Кремля не появились в одночасье 24 февраля 2022 года, когда началось тотальное наступление на Украину. Он развивался с течением времени под влиянием страха перед волной демократизации в бывшем Советском Союзе и подготовкой к войне. Чтобы объяснить современный российский протест, мы должны понять, как и почему Кремль так эффективно подавлял его.

Русских лучше всего рассматривать как нацию, находящуюся в заложниках у авторитарного правителя Владимира Путина, который стал таким же экспертом в искоренении инакомыслия, как служба безопасности КГБ, на которую он когда-то работал. Поэтому они боятся высказывать свое мнение. Те, кто разговаривает с журналистами, подвергаются нападкам со стороны режима. Лишь меньшинство россиян настроено либо решительно за войну, либо решительно против войны. Большинство страдают от отчаяния и страха.

Недавно мы выпустили отчет об использовании Статья 212.1 УК РФ. Это небольшая часть репрессивного аппарата, но она проясняет цели Кремля. Статья нацелена на политически настроенных людей и представляет активистов как «рецидивистов». Первое участие в «незаконном» протесте или предполагаемое участие в протесте (почти все протесты оппозиции власти считают незаконными) обычно влечет за собой только штраф, но повторные нарушения могут привести к тюремному заключению на пять лет.

Статья была представлена ​​в 2014 году, отчасти в ответ на революцию на Майдане в Украине, и почти через два года после российских продемократических протестов 2011–2012 годов на Болотной площади в Москве, где тысячи людей демонстрировали протест против путинского режима. Проправительственные законодатели назвали раздел 212.1 «вакциной против поля».

Кремль хотел посеять страх, и это сработало. Сначала статья использовалась редко, но когда она была использована, она охладила активность и запугала СМИ и потенциальных протестующих. Дамоклов меч постоянно висит над их головами.

Вступление к этой статье было первым признаком преднамеренного преследования режимом протестующих. По нашим оценкам, с 2015 года 496 человек были привлечены к уголовной ответственности за протесты, а более 60 000 других протестующих были наказаны за мелкие правонарушения. Теперь каждый российский протестующий знает, что, просто прогуливаясь по улицам, он может попасть прямо в тюрьму. Однако протестуют.

Чтобы окончательно потушить огонь, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину Кремль предпринял наступление на гражданское общество в стиле выжженной земли. Активистов высылают, организации уничтожают, их сайты и финансирование блокируют, в том числе и ОВД-Инфо. Россияне теперь боятся публично высказываться, потому что любое действие может быть расценено как «протест».

Неспособность российских протестов остановить вторжение была предсказуема. Что было неожиданным, так это то, что российское гражданское общество не рухнуло перед лицом этого нападения. В любом случае на улицы вышли тысячи россиян. Ссыльные продолжали свою антивоенную деятельность за границей. Все крупные независимые российские СМИ выступили против войны. Такие правозащитные группы, как наша, продолжают сопротивляться кремлевскому авторитаризму.

Так почему русские не протестуют? Да, но их протесты подавляются могущественным и безжалостным режимом. Если правительства и люди за границей хотят, чтобы россияне больше протестовали, им нужно поддержать российское гражданское общество и помочь нам преодолеть страх. Вместе мы сможем победить это зло.