Каким будет короткий разговор?

смущающие чувства

Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй, в настоящее время находящийся на борту Международной космической станции, собирается вернуться на Землю на российском космическом корабле «Союз».

Международное космическое сообщество дистанцировалось от России после того, как эта страна вторглась в Украину, что привело к нарастающему гуманитарному кризису разрушительных масштабов. Но в течение многих лет российские ракеты «Союз» были де-факто способом отправки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно, особенно после того, как НАСА отказалось от космических челноков в 2011 году.

Это начало меняться за последние несколько лет, когда Crew Dragon от SpaceX трансформировал динамику энергии, позволив НАСА снова отправлять астронавтов прямо на станцию. Но Ванде Хей добрался до станции на борту «Союза» в прошлом году, а это значит, что это будет и его дорога домой. Будем надеяться, что он хорош в светской беседе.

В последнее время

Одна из возможностей избежать неловкого полета заключалась в том, что Ванде Хей мог собраться для предстоящей специальной миссии Axiom Space Ax-1 по возвращении со станции. Но космический репортер спросил НАСА, рассматривается ли это. Они сказали: «Нет.«

НАСА неоднократно заявляло, что операции на борту Международной космической станции идут хорошо, несмотря на всю напряженность на Земле. Это мнение резко контрастирует с недавними комментариями Дмитрия Рогозина, главы российской космической компании «Роскомос», который на прошлой неделе пригрозил Соединенным Штатам неконтролируемым уходом с орбиты Международной космической станции.

Это опасная ситуация, учитывая, что Международная космическая станция является продуктом десятилетий сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. На данный момент похоже, что Ванде Хею придется подняться на борт ракеты «Союз», чтобы завершить свою удивительно долгую 355-дневную миссию на борту орбитальной станции.

Тем не менее, он, вероятно, будет одним из последних астронавтов НАСА, которые будут полагаться на полет «Союза» — из-за растущей изобретательности SpaceX и из-за напряженности между Соединенными Штатами и Россией.

Подробнее о позиции: Есть причина, по которой НАСА не должно отдавать его России: SpaceX

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