Непристойный пенальти российского футболиста сильно взорвал интернет: смотреть

Забить гол с пенальти непросто, так как проверяется мастерство и терпение футболистов. Пенальти — это психологическая битва, которую некоторые игроки смогли освоить, а некоторые полностью изменили определение своей уникальной тактикой. Одним из таких примеров является российский футболист Нурик Авдалян, который правильно выделил. Он стал популярным в социальных сетях за то, что повторил ужасный пенальти во время футбольного матча.

Видео с пенальти Норика Авдаляна быстро распространяется

Норик Авдалян забил пенальти, играя за российскую любительскую команду «Невис Казань». На видео можно увидеть, как он делает несколько шагов, прежде чем ударить по мячу ногой и ударить по мячу задним ходом после удара в сетку. Мяч попал в центр ворот, и вратарь не смог его остановить, потому что уже прыгнул вправо. Авдалян праздновал гол вместе со своими товарищами по команде, которые, казалось, были удивлены увиденным. согласно с ежедневная почта Согласно отчету, пенальти был заснят не только телекамерами, но и товарищем по команде, который носил камеру GoPro на матче, который, как считается, был организованным товарищеским матчем.

Один из пользователей Twitter похвалил российского игрока за его усилия, а также сравнил его недавние усилия с Джеймсом Бондом из-за номера 007, напечатанного на спине его футболки.

Это не первый случай, когда Авдалян применяет подобное наказание. Еще в 2018 году Авдалян совершил аналогичный подвиг, играя за молодежную команду «Рубин-Казань». Уже тогда он смог удачно пробить пенальти, попав мячом в правый верхний угол и застав вратаря врасплох. Однако еще более впечатляющим является то, что бывшему игроку до 21 года Рубену Карзану удалось дважды обыграть его.