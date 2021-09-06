Непрошеный комик – Колокол – М

Привет! На этой неделе наша основная тема – Комику запретили въезд в Россию пожизненно из-за шутки. Мы также смотрим на Хакерская атака на The Bell И мы вкратце сделали важную новость, и Группа правых ненавистников, оказавшая давление на компанию по доставке суши Как в рекламе с чернокожим мужчиной.

Комик пожизненно забанен в России после шутки

Когда Россия начала называть СМИ «иностранными агентами» и «нежелательными организациями», в социальных сетях шутили, что вскоре мы увидим «нежелательных» людей. К сожалению, вскоре шутка стала реальностью. В понедельник МВД России назвало белорусского комика «нежелательным» Мирзалзадом и заявило, что ему запретили въезд в Россию на всю оставшуюся жизнь.

Что случилось

Мирзализад и другие комики появились в шоу на YouTube в начале этого года, шутя о ксенофобии, с которой он столкнулся при аренде квартиры в Москве. Пояснительная фраза сыграла на том факте, что многие арендодатели указывают в списках квартир «только славян», и все же именно славяне чаще всего тратят деньги на аренду. Это сокращенная версия – вы можете увидеть анекдот целиком (на русском языке) Здесь И судите сами.

Ксенофобия все еще жива и процветает в России сегодня, и человек с таким иностранным именем, как реализация Мезализаде, не смог бы выжить, став жертвой. Во многих объявлениях на крупнейших сайтах аренды недвижимости в России прямо говорится «только славяне» (помните, что многие русские не славяне). Во многих странах это может быть незаконным.

Несколько месяцев никто не обращал внимания на шутку Мирзалзада. Затем внезапно это превратилось в «скандал», и Мирзалзад подвергся нападению со стороны крайне правой группы ненависти Mali State и прокремлевских СМИ. Владислав Поздняков, лидер государства Мали, призвал своих сторонников потребовать, чтобы Мирзалзад был объявлен «нежелательным» и изгнан из России.

Через несколько дней комик был атака На одной из улиц Москвы. После этого полиция возбудила дело о разжигании расовой ненависти, и Мирзализада посадили на 10 суток. Впервые в современной России человека посадили за анекдот.

Мирзалзаде заявил о своей невиновности и извинился перед каждым, кто его обидел. Он сказал, что шутка была о глупости судить всю нацию (в данном случае, Россию) по одному человеку. Но чиновников это не коснулось. Это был Мирзализад – гражданин Беларуси – Именованный В понедельник МВД объявило ее “нежелательной” и запретило въезд в Россию на всю жизнь. Однако депортировать его не пришлось, потому что он уже покинул страну – друг комедии. Она сказала Мирзализада не было ни в Беларуси, ни в России.

Зачем запрещать комика?

Очень редко человек попадает в категорию «нежелательных» российских властей, но это действительно случается. Один из первых случаев произошел в 2007 году, когда журналист New Times Натали Морар запрещенный от государства. Тот же закон был использован для Стоп Рок-группа The Bloodhound Gang приезжает в Россию после выступления на Украине, где басист исполнил традицию вытирания спины российским флагом. Но это первый раз, когда комика назвали «нежелательным».

Мы можем только догадываться о причинах. Артур Чаприан, другой известный комик и друг Мирзалзаде, предположил, что в преддверии парламентских выборов в этом месяце власти хотят разыграть «национальную карту». Он сказал, что Мирзалзаде придерживается того же мнения.

Но есть и другие теории. Решение может быть предупреждением другим импровизационным карикатурам перестать заниматься политикой. Или это может быть месть Игорю Сечину, главе государственного нефтяного гиганта «Роснефть», после тизера для Мирзалзада о том, что он сфотографирует Сечина на митинге, чтобы запугать полицию. Как известно, Сечин остро реагирует на критику.

Кто такой Мирзалзаде?

Мирзализад наиболее известен как постоянный комик «Stand-up Club # 1», ассоциации независимых российских комиков.

Стенд-ап комедия – относительно новое явление в России. На протяжении многих лет телешоу КВН (и одноименная студенческая группа) монополизировало комедийные программы (история КВН восходит к советским временам, а его 80-летний ведущий занимается бизнесом уже 30 лет). Выпускники КВН часто ходили работать на государственные телекомпании. В 90-е годы в отношении КВН был элемент сильной политической сатиры, но он сошел на нет.

В последние годы стендап-бизнес стал приобретать новую популярность. Многие стендап-комики брали интервью у самого популярного российского ютубера Юрия Дуда и участвовали в крупных развлекательных шоу. В отличие от других телевизионных комиков, они шутят о политике и не стесняются говорить то, что думают. Большинство ведущих комиков также являются резидентами Stand-up Club # 1.

Почему мир должен заботиться

Вполне возможно, что и в будущем мы увидим подобные изгнания – инструментарий для работы с людьми, которым не нравится российская система, постоянно растет. Журналист BBC Сара Рейнфорд, проработавшая в России 20 лет, также была Дисквалифицирован На этой неделе после того, как ей сказали, что она представляет собой «угрозу национальной безопасности».

Хакер, государственная пропаганда, направленная на звонок

На этой неделе наш фильм «Колокол» стал жертвой атаки: сначала компьютерных хакеров, затем защитников государства. Ведущие эксперты по кибербезопасности в России расследуют кибервторжение на нашем веб-сайте, и мы поделимся их выводами в ближайшее время.

Подписчики ежедневного информационного бюллетеня The Bell на русском языке получили в четверг электронное письмо, которое мы не писали и не отправляли. В фальшивом тексте говорилось, что его написала редакция The Bell, призывающая читателей бойкотировать предстоящие парламентские выборы.

Сказать, что мы были шокированы, было бы преуменьшением – ничего подобного не происходило с тех пор, как The Bell был создан в 2017 году. Мы объявили, что информационный бюллетень был поддельным и не имел никакого отношения к журналистам или редакторам, утверждая, что The Bell этого не делает. Участвуйте в политической деятельности или побуждайте наших читателей встать на чью-то сторону. Наша единственная цель – предоставить объективную информацию.

Ведущие российские компании, занимающиеся кибербезопасностью, сразу же предложили свою помощь, и мы выбрали Group-IB для расследования причин взлома. Group-IB – одна из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности в России и Он сказал Одна из семи самых влиятельных стран мира. Возможно, нам придется передать результаты расследования в полицию.

Один из самых важных вопросов для нас заключался в том, не были ли скомпрометированы данные наших подписчиков. Насколько нам известно, хакеры не смогли получить доступ к этой информации. Мы отправляем нашу почту через почтовый агент, и даже если у вас есть доступ к этому почтовому агенту, невозможно получить доступ к списку адресов. Злоумышленники дошли до почтового агента, но не до читательской базы данных.

Взлом не был единичным инцидентом. На прошлой неделе на наш сайт также произошла кибератака, из-за которой мы были отключены от сети на несколько часов. Несколькими неделями ранее по поддельной доверенности были получены записи звонков корреспондента The Bell Ирины Панкратовой (сообщили в полицию).

Еще одним тревожным событием (снова указывающим на то, что это было частью скоординированной кампании, а не разовой) была пропагандистская «атака», последовавшая за рассылкой хакерами фальшивого информационного бюллетеня. Государственный телеканал “Россия 24” транслирует Отчет В четверг вечером, в намеке на то, что Белла следует назвать «иностранным агентом» (официальное обозначение, которое означает значительное финансовое бремя и затрудняет работу журналистов). Диктор «России-24» также заявил, что мы сами написали фейковый бюллетень, а потом придумали прикрытие (во избежание сомнений, это неправда – нас взломали).

Почему мир должен заботиться

Хотя мы не знаем, кто стоял за этой атакой, было ясно, что целью было запугивание. Само собой разумеется, что такое давление на независимые СМИ недопустимо и что мы продолжим стремиться предоставлять читателям объективную информацию.

Группа ненависти Male State берет на себя суши-компанию

Сеть сибирских ресторанов с доставкой суши Ёбидоёби спускаться Реклама с чернокожим на этой неделе после расистских комментариев и угроз со стороны ультраправой группы ненависти Мали Вилайет – еще один пример того, как российские компании отменяют свою прогрессивную политику после давления со стороны активистов. Ёбидоёби также принесла публичные извинения.

На прошлых выходных Ёбидоёби начал получать массу сообщений с требованием отозвать рекламу, в которой чернокожий мужчина окружен тремя женщинами славянской внешности. Сайт ресторана подвергся атаке со стороны DDOS, и соучредитель Ёбидойоби начал получать угрозы убийством после того, как его личный номер мобильного телефона был опубликован в сети.

За этой скоординированной атакой стояла группа Male State, которая выступает в качестве зонтичной группы для многих сообществ «национального патриархата» в социальной сети ВКонтакте. На данный момент большая часть их страниц заблокирована во ВКонтакте. Идеологическим лидером Мали является Владислав Поздняков, приговоренный к двум годам лишения свободы в 2018 году за разжигание женоненавистничества (приговор был отменен через три месяца). После этого Поздняков уехал из России. Он был последний Несколько дней назад я слышал: если вы верите, что в его Telegram-канале было опубликовано сообщение, на этой неделе он был арестован на границе с Азербайджаном.

Через несколько дней после запуска кампании «Мужское государство» Ёбидёби сдался, извинился и опубликовал в социальных сетях, что «от имени всей компании мы хотим извиниться перед русским народом за оскорбление россиян нашими фотографиями». Инцидент напомнил недавний скандал, когда продуктовая сеть «ВкусВилл» отменила рекламу с изображением ЛГБТ-семьи после того, как она вызвала споры в Интернете. Затем семья сбежала из России.

Ёбидойоби неожиданно получил Поддержка От конкурирующей сети суши-ресторанов Tanuki, где он столкнулся с онлайн-угрозами. Но не дайте себя обмануть, думая, что тануки – прогрессивная сила: компании вполне комфортно использовать рекламу сексуального характера, включая параллельный рисунок между девушками, которые едят суши и занимаются оральным сексом.

Почему мир должен заботиться

Совершенно очевидно, что в российском обществе есть сильное чувство расизма и женоненавистничества, и подобные инциденты показывают, насколько это близко к поверхности. Противоположные сообщения от государства не помогают ситуации. Любая компания, заинтересованная в «неоднозначной» рекламе, должна быть готова заниматься этим еще много лет.