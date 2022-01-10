Нерассказанная правда Петра Богдановича

«Гражданин Кейн» Орсона Уэллса часто называют свободным рассказом о жизни газетного издателя и неудавшегося кандидата в губернаторы Уильяма Рэндольфа Херста. Как показано в фильме Дэвида Финчера «Манк», сценарист Герман Манкевич дружил с Херстом и его любовницей Марион Дэвис. Однако, как бы многие ни считали, что эти фильмы были адресованы Херсту, он никогда не обвинял его в убийстве кого-либо. Впрочем, именно это Богданович и сделал с «кошачьим мяуканьем».

Богданович объяснил происхождение фильма АВ КлубНу, 33 года назад, в разговоре с Орсоном Уэллсом о «Гражданине Кейне», он рассказал мне об основном сюжете того, что стало «Кошачьим мяу». пример того, как это не должно было быть Кейном, — это Херст. Если бы Кейн должен был быть Херстом, Орсон включил бы этот инцидент … Манкевич вставил его, но Орсон исключил его, потому что он не чувствовал, что Чарльз Фостер Кейн бы поступай так».

Хотя некоторые считают его местью за своего старого друга Уиллиса, Богданович считает его самым большим сочувствующим и благодарит за игру Эдварда Германна.