В этом политическом диалоге между Путиным и западными лидерами есть много интересных аспектов. Озабоченность Путина чрезмерно упрощенными фотографиями, на которых он занимается мужественными делами, включая езду на лошади, ношение охотничьего ружья и поход на охоту, — это то, чего можно ожидать от модели или актера, а не от серьезного политика или лидера. Примечательно, что формирование путинского образа мужественности не включает в себя посещение российских войск на линии фронта в Украине. Это образ мачо, созданный из-за любой реальной опасности, и его следует негативно противопоставлять Борису Джонсону, идущему в Киев с президентом Зеленским, и Зеленскому, посещающему украинские силы на передовой.

На саммите G7 в июне 2022 года западные лидеры высмеяли попытку президента Владимира Путина создать образ мачо на основе периодического выпуска ярких фотографий. Среди них была фотография Путина, сделанная в 2009 году верхом на лошади топлесс. Эта критика получила огласку, когда Путин ответил, что было бы «отвратительно» видеть западных лидеров раздетыми и что им нужно бросить пить и больше заниматься спортом.

У меня большие проблемы с тем, как Путин строит свой сильный имидж в спорте. Путин увлечен спортом и использует спорт, чтобы подчеркнуть значение России на мировой арене и вселить в россиян чувство гордости. Однако участие России в международном спорте тесно связано с системным допингом, основанным на использовании допингов. Это не тот образ, который хочет показать Путин.

Путин демонстрирует свою страсть ко многим видам спорта, включая хоккей, дзюдо, карате, верховую езду, плавание, рыбалку, стрельбу из лука и горные лыжи. Для Путина в российской идентичности есть что-то особенное, что приравнивается к русскому языку, наследию и истории. Но есть противоречие между его спортивными интересами и интересом ко всему русскому. Таким образом, хоккей с шайбой является одним из его видов спорта, но этот вид спорта был разработан в Канаде, а не в России. Можно было бы утверждать, что Путину нужно сосредоточить свое внимание на хоккее с мячом, но тогда в Англии в 1882 году был издан первый опубликованный свод руководящих правил для этого вида спорта. в Швеции, а не в России. Дзюдо было разработано в Японии, в то время как каратэ восходит к королевству Рюкю, которое было аннексировано Японской империей в 1879 году.

Путин недавно сказал президенту Эммануэлю Макрону, что он скорее будет играть в хоккей, чем вести мирные переговоры. Проблема с этим заявлением в том, что оно означает, что Путин больше заинтересован в игре, разработанной в Канаде, чем в обсуждении долгосрочных интересов российского народа.

В том, как Путин конструирует свою маскулинную идентичность, есть важное противоречие. С одной стороны, он сравнивал себя с Петром Великим, подчеркивая важность восстановления утраченных русских земель. С другой стороны, путинская мужественная идентичность основана на увлечении нерусским спортом. Таким образом, его спортивные интересы основаны на прославлении инноваций в области спорта, которые были сделаны в таких странах, как Канада, Англия и Япония. Почему Путин отвернулся от российского спорта и не смог укрепить связь между российской идентичностью и развивающимся российским спортом. Одна проблема заключается в том, что в России развито очень мало видов спорта, которые приобрели международное значение.

Путину нравится видеть в России спортивную сверхдержаву, но правда в том, что русские склонны заниматься инновационными видами спорта в других местах. Все это означает, что влиятельный образ Путина как российского лидера-мачо основан на занятиях спортом, которые отражают не прославление российской идентичности, а признание нероссийских спортивных инноваций и культур. Путину пора повысить свой интерес ко всему российскому, в том числе и к российскому спорту.