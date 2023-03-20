Несколько игр My.Games были внезапно удалены из магазина Xbox, включая Warface.

Без предупреждения пять игр от издателя My.Games были недавно удалены из магазина Xbox, а геймеры сообщили, что такие игры, как Warface, Armored Warfare и Skyforge, теперь отсутствуют в их библиотеках.

Все пять игр, выпущенных My.Games, были внезапно удалены из магазина Xbox без официального подтверждения издателя. Хотя серверы для тех, кто уже скачал игры, очевидно, еще живы, некоторые игроки сообщают, что эти игры исчезли из их библиотек.

My.Games убирает пять игр из магазина Xbox

Глядя на Xbox Store, Armored Warfare, Blast Brigade и Evil Legion of Dr. Cread, Skyforge, Warface и Warface: Breakout.

На данный момент непонятно, почему эти игры были удалены с витрины, так как My.Games пока не прокомментировала ситуацию. Единственное подтверждение пришло из официального аккаунта Warface в Твиттере в субботу: «Игра и связанные с ней покупки в настоящее время недоступны в Microsoft Store». Твит читает. «У вас также могут возникнуть проблемы с отключением сети. Мы знаем об этих проблемах и делаем все возможное, чтобы устранить их как можно быстрее. Мы будем держать вас в курсе».

Были сообщения об удалении этих игр из библиотек игроков, поэтому, возможно, стоит проверить свои собственные, если вы знаете, что они у вас есть. Говорят, что серверы все еще работают для игроков, чьи игры уже были загружены. Мы обратились к My.Games за комментариями и сообщим вам, если узнаем больше.

Вы потеряли доступ к какой-либо из затронутых игр? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать!