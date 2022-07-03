Несколько из них были застрелены, а один арестован в торговом центре Копенгагена.

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Несколько человек были застрелены и один человек был арестован в торговом центре столицы Копенгагена в воскресенье, сообщила датская полиция.

Полиция Копенгагена написала в Твиттере, что офицеры были отправлены в торговый центр Fields Mall после сообщений о стрельбе, прося людей прислать кадры и другие соответствующие подробности с места происшествия.

Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видны хорошо вооруженные полицейские на месте происшествия, а также люди, выбегающие из торгового центра.

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Полиция не предоставила дополнительную информацию о задержании и не уточнила количество пострадавших. Они посоветовали людям в центре оставаться на месте и ждать помощи полиции, а остальных попросили держаться подальше от этого района.

Британский певец Гарри Стайлс должен был выступить позже вечером, в 20:00 (18:00 по Гринвичу), на концертной площадке менее чем в миле от торгового центра.

Организатор мероприятия, Live Nation, сообщил агентству Reuters по электронной почте, что вечеринка продолжится в соответствии с графиком после тесного диалога с полицией и того, что половина аудитории уже вошла в зал.

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(Отчетность Стейна Якобсена и Николая Скидсгаарда) Редактирование Кевина Леви и Яна Харви

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