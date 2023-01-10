Несколько разработчиков Forza Horizon покидают игры Playground и Xbox, чтобы создать новую студию.

Несколько разработчиков из Playground Games, разработчика Xbox, покинули компанию, чтобы создать новую студию Maverick Games.

Как я уже заметил ЕврогеймерБывший креативный директор Forza Horizon 5 Майк Браун возглавит новую студию, к которой присоединятся еще пять бывших сотрудников Playground. Команда разработчиков работает над «отличной игрой с открытым миром для консолей и ПК» и уже получила «значительное начальное финансирование».

Среди других разработчиков, перешедших на Maverick Games, — ведущий продюсер Playground Том Батчер, арт-директор Мэтт Крэйвен, арт-директор Гарет Харвуд, звукорежиссер Фрейзер Стечан и арт-директор Бен Пенроуз.

«Для геймеров мы уже работаем над очень захватывающей высококачественной игрой, а для разработчиков мы строим дом, где каждому предлагается рисковать, проявлять любопытство, творить, творить, осознавать себя и прежде всего — быть индивидуалистом», — сказал разработчик.

Playground Games была основана в 2010 году и до недавнего времени разрабатывала только игры Forza Horizon. Однако в 2020 году это превратилось во что-то новое, когда Xbox объявила, что будет работать над Fable, последней игрой франшизы фэнтезийной ролевой игры.

«Я смотрю на то, что Playground сделала с серией Horizon — это внимание к деталям, способность представлять эти природные ландшафты», — сказал Мэтт Ботти, глава Xbox Game Studios в то время.

«У них также есть настоящая страсть к интеллектуальной собственности и уникальный взгляд на ядро ​​​​Fable. Все, что я видел в ходе игры, говорило мне, что это будет качественный релиз».

В нашем обзоре Forza Horizon 5 с оценкой 10/10 IGN сказал: «Forza Horizon 5 — это результат работы гоночной студии на пике своего мастерства и лучшая доступная гоночная игра с открытым миром».

Биомы Forza Horizon 5

Райан Динсдейл — независимый журналист IGN и исполняющий обязанности редактора новостей Великобритании. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.