Несмотря на битву Epic v. Apple, Fortnite официально возвращается на iPhone

Изменив лицо, Epic Games добилась это электронная игра Доступно в сервисе потоковой передачи игр Xbox Cloud от Microsoft. Среди прочего, это означает, что чрезвычайно популярная игра снова официально доступна для игры на iPhone впервые с тех пор, как она была остановлена ​​​​в разгар последней судебной тяжбы между Epic и Apple.

а почта В блоге Microsoft Xbox все, что вам нужно для игры это электронная игра Это на любом устройстве с экраном учетной записи Microsoft, доступом в Интернет и устройством.

это электронная игра Это бесплатная игра, и впервые Xbox Cloud Gaming также Бесплатно, пока игра, которую вы хотите это электронная игра. Сервис облачных игр компании обычно ограничен платными подписчиками Xbox Game Pass Ultimate, но это электронная игра Он получает исключение и работает в любом веб-браузере, используя только бесплатный вход в Xbox. Microsoft сообщила, что планирует в будущем предлагать больше бесплатных облачных игр, для которых не требуется платная подписка Xbox Game Pass Ultimate.

По крайней мере, часть надежд Microsoft здесь, наверное, на то, что iPhone уже давно негодует. это электронная игра Игроки войдут в систему, чтобы сыграть в игру на своем телефоне, посмотреть, насколько хорошо она работает, а затем подпишутся на полный сервис, чтобы получить доступ к премиальным играм.

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это электронная игра Это была одна из самых популярных игр на iPhone (и почти на любой другой платформе), пока Apple не удалила ее из своих магазинов приложений примерно в то время, когда Epic подала в суд на Apple из-за множества проблем с App Store.

Судебный процесс привел к некоторым незначительным победам для Epic, но в основном к большим победам для Apple и это электронная игра Не мог вернуться в магазине приложений.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Epic отказалась это делать это электронная игра Доступно в сервисе Microsoft, потому что Epic считает сервис конкурентоспособным для своих целей на платформе ПК, поэтому объявление в четверг является отражением.

Если игра не завершена на iPhone через службу Microsoft, в конечном итоге она все равно будет там. Nvidia запускает закрытую бета-версию своего сервиса потокового вещания на iPhone (также показывает это электронная игра)И Но широкого распространения пока не получил.