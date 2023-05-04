Сегодня, в четверг, новый отчет показал, что в прошлом году перед коммерческими судами в Лондоне предстало рекордное количество россиян, несмотря на войну на Украине и глобальные санкции, а количество украинских истцов сократилось до нуля.

Ежегодный отчет по коммерческим судам от Portland Communications Consulting показал, что количество российских сторон в решениях коммерческих судов подскочило на 41% до 58 за год, закончившийся в марте 2023 года, заняв второе место после 441 британской стороны.

Лондонские суды остаются глобальным центром разрешения коммерческих споров и уже давно переполнены богатыми россиянами, которые возбуждают дела, часто уходящие корнями в борьбу за богатство и влияние после распада Советского Союза, и обеспечивают прибыльный поток доходов для юридических фирм.

Но в отчете говорится, что многие юридические фирмы разорвали связи с российскими клиентами после вторжения в Украину в феврале 2022 года, что может повлиять на будущее число российских сторон.

Портленд, обобщивший данные по 257 судебным решениям, сообщил, что 38 российских физических лиц и 19 компаний были среди тех, кто фигурировал в судебных решениях, включая дело, касающееся банка «Открытие», известного российского бизнесмена и его сыновей.

Однако с июля 2021 года ни один украинский истец не фигурировал в решениях хозяйственных судов, хотя в предыдущие годы Украина была одной из стран, чаще всего возбудивших судебные дела.

В отчете говорится, что вторжение повлияло на доступ украинских сторон к судам, но, учитывая задержки между подачей исков и вынесением решений, было слишком рано связывать данные с войной.

60% тяжущихся сторон, которые предстали перед коммерческими судами в прошлом году, были из-за рубежа — самая высокая доля международных тяжущихся сторон, когда-либо зарегистрированных. Отчет показал, что за россиянами следят американцы, индийцы и сингапурцы.

Сьюзен Холли, исполнительный директор правозащитной группы Spotlight on Corruption, сказала, что данные свидетельствуют о том, что для российских юристов это «обычный бизнес».

«Это должно заставить правительство задуматься о том, как британские суды стали площадкой для иностранных заявителей без какой-либо реальной проверки того, должна ли Великобритания принимать некоторые из этих исков», — сказала она.

Английские суды испытывают все большее давление из-за большого количества нерассмотренных дел, отчасти из-за пандемии, нехватки юристов и судей и устаревшего здания суда.

(Отчетность Кристин Ридли) Редактирование Сандры Малер

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