Несмотря на войну, небольшой магазин привозит в Окленд украинские и русские продукты

Если кто-то жаждет восточноевропейской еды, он, скорее всего, может найти ее в Евромикс деликатесымагазин на Пьемонт-стрит, где продаются импортные товары.

«Польша, Украина, Беларусь, Румыния, Босния, вы называете это. Армения, Азербайджан, Россия, везде. Мы постараемся сделать все правильно», — сказал совладелец Euromix Суман Ачария о происхождении продуктов, которые он хранит на своем складе. полки.

Ачарья и его деловой партнер Прем Пракаш Гаутам купили Euromix у предыдущих владельцев в 2021 году из-за их связей с Восточной Европой. Коренные непальцы живут в Москве уже много лет и привыкли к угощениям из Восточной Европы, таким как квас, русский безалкогольный напиток на основе пшеницы.

Ачарья считал Euromix хорошей инвестицией, но в феврале прошлого года Россия вторглась в Украину, через несколько месяцев после того, как они купили магазин.

Конфликт затронул сотрудницу «Евромикс» Марину Сидоренко, иммигрировавшую в Восточную бухту из Донбасса более года назад.

«Теперь для меня ничего нет, потому что все здания, которые я знал, там были разрушены», — сказал Сидоренко.

Война влияет на глобальные цепочки поставок бесчисленного количества сырья и розничных продуктов, заставляя Ачарью и совладельца выяснять, как обеспечить товары для сообществ, которые жаждут их.

«Вы держите это, что случилось?» Ачарья рассказал о вопросах, которые он сейчас получает от клиентов. «Я всегда говорю им: «Эй, мы пытаемся вернуть это». «

В этом аудиорепортаже, подготовленном для KALW, мы слышим от владельцев и сотрудников Euromix о том, как война влияет на их бизнес и сообщества, с которыми они ведут бизнес.

Рики Родас — корреспондент отдела малого бизнеса Оклендсайда. Этот аудио рассказ был подготовлен в рамках Текущая стипендия для вещания в КАЛВ, где он транслировался на Cross Streams.