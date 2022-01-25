Несмотря на неудачи Бориса Джонсона и российские военные угрозы, изменение климата нельзя игнорировать – комментарий шотландца

Фильм Netflix — это сатира на то, как мир отреагировал на изменение климата, в котором человечество сталкивается с новостью о том, что ученые обнаружили, что комета «убийца планет» движется по курсу столкновения с Землей.
По крайней мере, для некоторых юмор, возможно, был трудным для удовольствия, учитывая, насколько мы сейчас близки к тому, чтобы переступить порог «опасного изменения климата» и риск спровоцировать ряд переломных моментов, которые, возможно, могут привести к безудержному глобальному потеплению. .
Для других COP26 может показаться вчерашней новостью, учитывая, что в заголовках обязательно преобладают несоответствия Бориса Джонсона на посту премьер-министра и тревожная перспектива российского вторжения в Украину.
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COP26: Почему переломные моменты изменения климата могут привести к безудержному глобальному потепле…
Шарма, который в конце этого года передаст председательство в переговорах об изменении климата, входит в число тех, кто считает, что все еще возможно предотвратить превышение глобального потепления предела в 1,5 градуса по Цельсию, установленного учеными, чтобы избежать опасных и долгосрочных последствий. на наш климат.
Он подчеркнул тот факт, что 197 стран мира пришли к соглашению в Глазго, потому что они признали, что «эта планета — наш единственный дом, и нам грозит ее уничтожение. Науке ясно, что человеческая деятельность ответственна за наш изменяющийся климат».
Кроме того, Шарма подчеркнул, что отсрочка действий «создаст огромные риски и затраты», в то время как страны, которые хотят оставаться конкурентоспособными, должны быть в авангарде движения к нулевым выбросам, которое он назвал «одной из самых очевидных экономических тенденций в мире». когда-либо был».
Что бы ни происходило в мире, что требует нашего немедленного внимания, мы не можем забывать, что, подобно вымышленной комете, масштабы этой потенциально экзистенциальной угрозы постоянно и безжалостно растут. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы, наконец, не перестанем подливать масла в его огонь.
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