Несмотря на российское вторжение, Vogue Ukraine снова печатается — WWD

героические усилия: Спустя почти 14 месяцев после того, как российские войска вторглись в Украину, украинский Vogue снова выходит в печати впервые за более чем год.

Коллекционное издание под названием «Нерушимая дорога» будет доступно с четверга. Как символ привлекательности, неизменной в Украине, обложка представляет собой абстрактную сине-желтую фотографию, сделанную фотографом Василиной Врублевской из Киева. Цветовая палитра изображений, созданных в рамках ее текущего арт-проекта «Сад из ничего», соответствует национальному флагу страны.

В качестве напоминания об огромных усилиях обычных украинцев, вмешивающихся в сопротивление, усилиях по оказанию помощи и бизнесе для стимулирования местной экономики, журнал публикует профили разных людей в своем 50-страничном портфолио «Герои» и многом другом. Среди политических деятелей и политиков, фигурирующих в публикации, — Елена Зеленская, муж которой — президент Украины Владимир Зеленский. В новом интервью Зеленская рассказывает о том, как война повлияла на жителей ее родины. Стефан Лисовски сфотографировал ее стоящей, смотрящей в окно в пустой комнате, одетой в черную водолазку и белые широкие брюки.

Памятный выпуск был издан в Украине и будет продаваться в некоторых киосках по всей стране, а также будет доступен онлайн для международных заказов. Его покажут на открытии групповой выставки украинских художников Art on the Battlefield, инициированной Vogue Ukraine, в венском Доме искусств.

Появились глава разведки Украины Кирилл Буданов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представитель страны в ООН Сергей Кислица и нобелевская лауреатка-правозащитник Александра Матвейчук. Звезда футбола Андрей Шевченко и победительница Евровидения Джамала рассказали о том, как вложить свою славу в сбор средств. Художница из Донецка Алевтина Кахидзе описала дневники, которые она вела, записывая жизнь в сельской местности недалеко от линии фронта. Члены национальной сборной по синхронному плаванию обсудили, как они будут продолжать тренироваться в неотапливаемом, неосвещенном бассейне в течение месяцев без электричества с прицелом на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Также выделяются другие художники, дизайнеры и журналисты, такие как Евгений Малолетка и Мстислав Чернов. Свежие темы для Vogue Ukraine сотрудники журнала снимали по всей стране.

Прошлым летом американский Vogue столкнулся с огненной бурей в социальных сетях после того, как Оленская появилась на цифровой обложке и на нескольких разворотах с Зеленским. Выбор знаменитого фотографа Энни Лейбовиц был еще одним предметом разногласий.