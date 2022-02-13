Несмотря на российскую трясину, в Киеве все идет своим чередом

Удивительно, но украинская столица Киев кажется далекой от продолжающегося кризиса с Москвой.

Можно было бы ожидать, что Киев будет настолько охвачен чувством страха, что перепуганные жители города забаррикадировались в своих домах грудами пуленепробиваемых мешков с песком.

Наоборот, украинская столица в основном безразлична к перспективам российского вторжения.

Те, с кем я разговаривал, будь то в киевском аэропорту или в городе, похоже, полностью убеждены в том, что президент России Владимир Путин стремится встревожить как Украину, так и Запад, но на самом деле он не отдаст приказ о вторжении.

Трудно объяснить удивительное равнодушие среднего гражданина здесь, в Киеве, к тому, что украинское руководство называет «истерией Белого дома».

Люди в столице, кажется, полностью игнорируют сообщения США, предупреждающие о неминуемом российском вторжении, утверждая, что они знают Путина намного лучше, чем президент США Джо Байден.

Они не остаются в вашем сознании большими группами, но, безусловно, в достаточно больших количествах, которые выглядят несколько нетрадиционно.

Настолько, что израильская национальная авиакомпания El Al решила запланировать дополнительные рейсы из Киева в аэропорт Бен-Гурион из-за внезапного роста спроса, из-за которого все рейсы до сих пор были переполнены.

К вечеру воскресенья около 650 израильтян и членов их украинских семей вылетят из Киева в Израиль тремя отдельными рейсами.

Спецслужбы в Вашингтоне определили среду как день, когда Путин, вероятно, проведет некоторые российские операции, скорее всего не вторжение, а шаг, который, как многие опасаются, вызовет войну, которая изменит нынешний мировой порядок.

Путин, со своей стороны, как ожидается, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в следующий вторник. Многие во всем мире надеются, что эта встреча убедит Путина отказаться от войны, поскольку Германия является крупнейшим импортером российского газа и нефти.

Упомянутая встреча подверглась резкой критике со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который в воскресенье приравнял усилия по умиротворению Путина к несостоявшемуся Мюнхенскому соглашению 1938 года, при заключении которого Франция и Великобритания согласились на просьбу Гитлера об аннексии Судетской области для предотвращения немецкого вторжения. Чехословакия, которая все равно произошла несколько месяцев спустя и ознаменовала вторжение нацистов в Польшу и начало Второй мировой войны.

«Может быть, это [Putin] «Он выключает свои баллоны, и мы все идем домой, но кое-кто с Запада пахнет Мюнхеном», — сказал Уоллес Sunday Times.

Встреча рассматривается как пример неудачной попытки умиротворить агрессивных диктаторов. Хотя критика Уоллеса не была адресована кому-либо конкретно, она выявляет определенные различия между западными державами в отношении того, как реагировать на угрозу, исходящую от Путина.