Несмотря на стремление к модернизации, ВВС России борются за господство в Украине.

В воскресенье, когда солнце садилось в сибирском городе Иркутске, российский военный истребитель Су-30 врезался в двухэтажный дом и взорвался при ударе, убив двух его жильцов — второй раз за несколько дней в России разбился военный самолет. .

На прошлой неделе истребитель Су-34 врезался в жилой дом в южном городе Ейске, в результате чего погибли 15 человек, в том числе трое детей.

Хотя следователи возложили ответственность за оба авиакатастрофы на техническую неисправность и ошибку пилота, две таких громких катастрофы, произошедшие за неделю, подчеркивают проблемы, стоящие перед ВВС России после восьмимесячной войны с Украиной.

Не сумев добиться превосходства в воздухе на начальном этапе конфликта, ВВС продолжают играть вспомогательную роль в наступлении Москвы, которое, по мнению некоторых аналитиков, играет центральную роль в общей дисфункции российских сил на Украине.

«Российские ВВС используются эпизодически, в основном для поддержки передовых вооруженных сил», — сказал Леонид Нерсян, глава Армянского научно-исследовательского института и военный аналитик.

После того, как за последнее десятилетие в модернизацию ВВС России были вложены миллиарды рублей, многие аналитики предсказывают, что российские ВВС быстро сокрушат оборону Украины и получат полную свободу в небе над Киевом.

Но тяжелые потери в начале марта вынудили военно-воздушные силы, которые играют подчиненную роль по сравнению с сухопутными войсками России, использовать тактику избегания риска, что аналитики связывают с неопытностью пилотов в недавно модернизированном российском военно-морском флоте и другим отношением России. Использование авиации в войне.

«Понеся тяжелые потери в первые 10 дней марта, Россия была вынуждена переосмыслить свой подход и не рисковать в Украине», — сказал Гай Блабски, независимый израильский аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на российских вооруженных силах.