Несмотря на стремление к модернизации, ВВС России борются за господство в Украине.

В воскресенье, когда солнце садилось в сибирском городе Иркутске, российский военный истребитель Су-30 врезался в двухэтажный дом и взорвался при ударе, убив двух его жильцов — второй раз за несколько дней в России разбился военный самолет. .
На прошлой неделе истребитель Су-34 врезался в жилой дом в южном городе Ейске, в результате чего погибли 15 человек, в том числе трое детей.
Хотя следователи возложили ответственность за оба авиакатастрофы на техническую неисправность и ошибку пилота, две таких громких катастрофы, произошедшие за неделю, подчеркивают проблемы, стоящие перед ВВС России после восьмимесячной войны с Украиной.
Не сумев добиться превосходства в воздухе на начальном этапе конфликта, ВВС продолжают играть вспомогательную роль в наступлении Москвы, которое, по мнению некоторых аналитиков, играет центральную роль в общей дисфункции российских сил на Украине.
«Российские ВВС используются эпизодически, в основном для поддержки передовых вооруженных сил», — сказал Леонид Нерсян, глава Армянского научно-исследовательского института и военный аналитик.
После того, как за последнее десятилетие в модернизацию ВВС России были вложены миллиарды рублей, многие аналитики предсказывают, что российские ВВС быстро сокрушат оборону Украины и получат полную свободу в небе над Киевом.
Но тяжелые потери в начале марта вынудили военно-воздушные силы, которые играют подчиненную роль по сравнению с сухопутными войсками России, использовать тактику избегания риска, что аналитики связывают с неопытностью пилотов в недавно модернизированном российском военно-морском флоте и другим отношением России. Использование авиации в войне.
«Понеся тяжелые потери в первые 10 дней марта, Россия была вынуждена переосмыслить свой подход и не рисковать в Украине», — сказал Гай Блабски, независимый израильский аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на российских вооруженных силах.
В отличие от подготовленных НАТО военно-воздушных сил, которые стремятся быстро установить свое господство в войне, управляя сложными боевыми самолетами для уничтожения противовоздушной обороны противника, сбора разведданных и уничтожения вражеской воздушной инфраструктуры, российские военно-воздушные силы в основном используются как продолжение Украины. Ведущая сила.
Речь идет о переброске на территорию Украины маловысотных быстрых бомбардировщиков с авиабаз на юге России и Беларуси.
«Самолеты, которые Россия в основном использует для нанесения ударов, — это штурмовики Су-25 и ударные истребители Су-34», — сказал Плопский.
«Су-25 взлетают парами, а иногда и группами по четыре человека, входят в район цели на малой высоте, не более 50 метров, затем выпускают ракеты влево или вправо и возвращаются на базу», — добавил он. .
Кинопоказ Он поделился Прокремлевский военный блогер Fighterbomber применил именно эту тактику в прошлом месяце, когда два российских Су-25, пролетев низко, чтобы избежать противовоздушной обороны противника, нанесли удар по цели украинской ракетой класса «земля-воздух». .
Такие атаки не прекращались на протяжении всей войны.
Согласно последней статистике Цитируется По словам нового руководителя российских операций в Украине генерала Сергея Суровыкина, с 24 февраля Россия разместила в Украине в общей сложности 34 000 боевых самолетов, или около 150 в день.
Полеты осуществлялись почти исключительно с авиабаз на юге России и Беларуси, включая авиабазы Морозовск, Миллерово и Таганрог в Ростовской области, авиабазу Балтимор в Воронеже на юге России и авиабазу Саги. присоединен к Крымскому полуострову.
Но хотя эта тактика позволила России сократить свои потери на Украине, по оценкам аналитиков, она также повлияла на объем авиационной поддержки, которую может обеспечить ее самолеты. Без сложных многоцелевых самолетов, необходимых для сбора разведданных, российские пилоты часто полагаются на наземные силы для получения координат целей.
«Мы присылаем им координаты местонахождения нацистов и очень рады, когда они это делают. [those places] Под обстрелом», — говорится в сообщении провоенного Telegram-канала «Обратная сторона медали», предположительно связанного с группой наемников «Вагнера».
Блабски сказал, что атаки самолетов были в значительной степени неэффективными из-за сомнительных разведывательных данных и использования неуправляемых боеприпасов. «Иногда пилоты даже не знают, что они бомбят», — добавил он.
Российские ВВС подверглись пристальному вниманию с самого начала войны на Украине, несмотря на то, что Москва инвестировала огромные суммы в создание одной из крупнейших в мире военно-воздушных сил.
Было показано, что его летные технологии отстают от используемых военно-воздушными силами НАТО. Между тем примерно 7500 российских пилотов, которых критикуют за отсутствие опыта, налетают около 100 часов в год, что на треть меньше, чем у их коллег из НАТО.
«Они неплохо поражают заранее запрограммированные цели, но динамические цели — их большой недостаток», — сказал Блабски.
После контрнаступления украинских войск в Харьковской области в сентябре российские подразделения быстро перебросили авиацию в надежде остановить продвижение Киева.
Через два дня после контратаки Киева российские военные не смогли остановить стремительное наступление украинских войск, поскольку «воздушный транспорт успешно работал в районе Киева», сообщил телеканал Fighterbomber.
Позже кадры показали присутствие низколетящего Су-25. Он сбил «Волоков Яр» — единственный зарегистрированный российский истребитель, потерянный в бою украинскими войсками.
Сэм Крэнни-Эванс из Королевского института объединенных вооружений, британского аналитического центра в области обороны и безопасности, во многом объясняет ограниченные возможности российских ВВС различиями в российской военной доктрине.
«Российские ВВС воспринимаются совсем иначе [in Russia] Для ВВС на Западе. «Они в основном являются продолжением артиллерии и предназначены для увеличения огневой мощи операций на передовой», — сказал Крэнни-Эванс.
Силы Москвы в значительной степени полагались на беспилотники для нанесения авиаударов по украинским позициям, не сумев усилить наступление России на передовой, которое в последние недели в значительной степени застопорилось.
По словам Суровика, с начала конфликта российские войска использовали более 8000 беспилотников, которые, как полагают, поставлялись отечественными беспилотниками «Форпост-Р» и «Иноходец», а также последней партией беспилотников «Шахед-136». Иран.
Эта тактика позволила ВВС России последовательно атаковать цели противника и снижать эффективность ПВО Украины, сводя при этом к минимуму собственную опасность.
««Когда Россия пытается начать атаки на территории Украины, она несет много потерь», — сказал Нерсян.
«Но с беспилотниками «Шахед» все намного проще, потому что они дешевы, беспилотны и становятся проблемой для ПВО Украины».
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