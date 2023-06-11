Несмотря на твердую приверженность Зеленского, контрнаступление началось

Запорожье, Украина — Президент Владимир Зеленский подтвердил в субботу, что началось долгожданное контрнаступление Украины с целью оттеснения России.

«В Украине проводятся контрнаступательные и оборонительные мероприятия. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «В любом случае, я не буду вдаваться в подробности».

Его комментарии подтвердили то, на что уже несколько дней указывали военные аналитики, официальные лица США и Кремль: украинские войска вместе с западными танками и бронетехникой атакуют сильные российские позиции в нескольких местах на юге и востоке.

В субботу высокопоставленный военный представитель США дал общую оценку контрнаступлению Украины, заявив, что «украинцы уверенно продвигаются вперед в соответствии со своим планом». Чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить последующие действия, не сообщил никаких подробностей.

Но высокопоставленный чиновник администрации Байдена, который также говорил на условиях анонимности, вынес более трезвый вердикт субботнему контрнаступлению, заявив, что украинские силы добились «переменного успеха» против российской обороны.

Аналогичный анализ в субботу опубликовало министерство обороны Великобритании. Об этом он сообщил в сообщении в Twitter. Украинские силы, похоже, в некоторых местах прорвали первую линию российской обороны, но продвигались медленно в других. Министерство заявило, что российские действия были «смешанными»: некоторые подразделения проводили «заслуживающие доверия» оборонительные маневры, а другие отступали.

Один из украинских ударов был нанесен вокруг удерживаемого русскими города Пакмут на востоке. Украинские военные чиновники заявили в субботу, что киевские силы продвинулись примерно на милю на участках линии фронта возле Бахмута, что является преимуществом в одном из трех сражений, которые сейчас ведутся, поскольку контрнаступление Украины на юго-востоке страны обретает форму.

Украинская армия начала наступление под Багмутом, чтобы воспользоваться ротацией российских частей в этом районе, сообщил местному телевидению официальный представитель Восточного военного командования полковник Сергей Сереватый. Он сообщил, что за последние сутки украинская армия осуществила 6 обстрелов в районе Пакмута.

Он не уточнил, куда продвинулась Украина, и его утверждения не были проверены независимыми экспертами. Силы Москвы заявляют, что они отражают украинские наступления в трех районах, которые в последние дни были в центре боевых действий, а российское правительство сообщило, что украинские силы потерпели неудачу в своих попытках вернуть себе район Пакмут.

Украинские войска ведут бои на полях и покрытых травой холмах к западу от Багмута, которые в прошлом месяце были в значительной степени вытеснены из города после самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

Хотя Россия приветствовала захват города как победу, теперь она должна защищать его, иначе ее ждет позорная неудача. Цель Украины в Пакмуте — заставить российских военных инспекторов и украинских чиновников отвлечь войска из других мест на юге Украины, чтобы защитить руины Пакмута и нанести потери.

«Наша главная цель остается неизменной, — сказал полковник Серевати, — нанести противнику максимальный урон».

К юго-западу от Багмута Украина ведет боевые действия в двух местах, которые считаются центром более широкого контрнаступления с целью перерезать российские железнодорожные и автомобильные пути на оккупированный Россией Крымский полуостров. Бои вспыхнули на прошлой неделе в районе городов Оригов Запорожской области и Велика Новоселка Донецкой области. Украинские официальные лица никак не комментируют боевые действия в этих районах.

Официальные лица США, выступая на условиях анонимности при обсуждении деликатных военных операций, подтвердили, что украинские войска понесли потери и потери техники в начале боев, как и ожидалось. Потери русских неясны, но нападающие обычно несут более тяжелые первоначальные потери, чем окопавшиеся защитники.

Российские военные блогеры уже добились первых успехов, рассказывая о военных действиях против натиска поддерживаемых Западом украинских сил.

Российский государственный новостной канал 1 сообщил, что российские силы отразили наступление украинских войск в районе Лисижанска и Авдеевки и что украинские силы «регулярно терпят неудачу» в своих попытках проникнуть в Багмут, который российские информационные агентства называют Артемовском по советскому имени.

Видео и фото, опубликованные провоенными российскими блогерами и проверенные New York Times, показывают, что как минимум три танка Panther 2 немецкого производства и восемь боевых машин Bradley американского производства были недавно брошены или уничтожены украинскими войсками. Российский военный блогер Саша Коц заявил в Telegram, что захват танков немецкого производства был «козырем в информационной войне».

По мере эскалации боевых действий на линии фронта обе армии стреляют ракетами большой дальности, реактивными снарядами и беспилотниками по удаленным целям.

В субботу российские баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники взрывного действия нанесли удар по украинскому военному аэродрому под Полтавой к востоку от Киева, заявил глава военного управления области Дмитрий Лунин. Г-н Лунин сказал, что забастовка вызвала пожар и повредила оборудование, но никто не погиб и не пострадал.

Взрыв повредил курортный комплекс на Азовском море, где на оккупированной Россией территории дислоцировались российские войска, сообщил местным СМИ мэр города Мелитополя Иван Федоров. Он сказал, что позже российские войска эвакуировали этот район.

Эрик Шмидт Предоставил отчет из Вашингтона.