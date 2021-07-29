Несмотря на травму лодыжки, россияне крупно выигрывают на Олимпиаде | буйволиный спорт

ДЖЕЙМС ЭЛЛИНГВОРТ, спортивный обозреватель



ЧИБА, Япония (AP) – Российская фехтовальщица с трудом может ходить, Марта Мартьянова показала, что она все еще может драться. READ В предложении Эрмитажа клянутся власти Барселоны Барселона

Мартьянова подвернула лодыжку в начале финала, чтобы выиграть Олимпиаду в четверг, но продолжила борьбу и набрала 14 очков, чтобы выиграть золотую медаль вместе с Иной Дериглазовой и Ларисой Коробниковой. Россияне обыграли Францию ​​45-34.

Мартьяновой, лодыжка которой была перевязана и обработана пакетом со льдом, нужно было помочь своим коллегам дойти до платформы и обратно.

«Я не знала, что делать», – сказала Мартианова, добавив, что она беспокоилась о том, чтобы подвести команду, если она не продолжит: «Мне просто пришлось встать и сделать все».

Я покинул арену в инвалидном кресле.

После этого Дериглазова завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Токио Второе место Ли Киферу из США в конкурсе фишек в одиночном разряде. Это ее четвертая олимпийская медаль в карьере.