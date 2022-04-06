Неспособность России победить Киев была поражением на века

Вашингтон (AFP) – Киев был поражением России на протяжении веков. Бои начались неудачно для оккупантов и оттуда пошли под гору.

Когда 24 февраля президент Владимир Путин начал свою войну после нескольких месяцев подкрепления на границе с Украиной, он отправил сотни десантников-десантников — лучших представителей спецназа России — для атаки и захвата слабо защищенного аэродрома. На пороге Киева.

Другие российские силы наносили удары по всей Украине, в том числе в направлении Харькова на востоке, а также в спорном Донбассе и вдоль побережья Черного моря. Но как центр национальной власти Киев был главным призом. Вот так элитные воздушно-десантные войска рвались в первые часы войны.

Но Путину не удалось достичь своей цели — быстро разгромить превосходящую по численности и хорошо вооруженную украинскую армию. Русские были плохо подготовлены к украинскому сопротивлению, оказались неспособными приспособиться к неудачам, не смогли эффективно сочетать воздушные и наземные операции, недооценили способность Украины защищать свое воздушное пространство и подорвали основные военные функции, такие как планирование и выполнение движения снабжения.

«Это действительно плохая комбинация, если вы хотите вторгнуться в страну», — сказал Питер Мансур, армейский полковник в отставке и профессор военной истории в Университете штата Огайо.

По крайней мере, на данный момент путинские силы перебрались из Киева на восток Украины. В конце концов, российский лидер может добиться некоторых своих целей. Однако его неудача с захватом Киева запомнится надолго — потому что он бросил вызов довоенным ожиданиям и обнажил удивительные слабости военной мысли как одной из самых сильных идей в мире.

«Это поразительно», — сказал военный историк Фредерик Каган из Института изучения войны, который говорит, что ничего не знает о такой великой военной мощи, как Россия, вторгшаяся в страну в выбранный ею момент и полностью потерпевшая поражение.

Утром первого дня войны российские ударные вертолеты Ми-8 вылетели на юг в сторону Киева с задачей атаковать аэродром Гостомил на северо-западной окраине столицы. Захватив аэропорт, также известный как аэропорт Антонов, русские планировали создать базу, с которой больше войск и легкобронированной техники могли бы вылететь в пешей доступности от центра крупнейшего города страны.

Это не сработало. Сообщалось, что несколько российских вертолетов были поражены ракетами еще до того, как достигли Гостомеля, и как только они приземлились на аэродроме, понесли большие потери от артиллерийского огня.

Попытка захватить контроль над военной авиабазой в Василькове к югу от Киева также встретила ожесточенное сопротивление и, как сообщается, несколько российских тяжелых транспортных самолетов Ил-76 с десантниками были сбиты украинской обороной.

Хотя русские в конце концов взяли под свой контроль аэропорт Гостомель, ожесточенное сопротивление украинцев в столичном районе заставило пересмотреть план вторжения, основанный на ожидании, что украинцы быстро потерпят поражение, Запад будет колебаться, а российские силы будут легкий. борьба.

Боевые действия с воздуха в тылу врага, подобные тем, которые проводились в Хостомеле, рискованны и сложны, что продемонстрировали американские военные 24 марта 2003 г., когда они направили в Ирак из Кувейта более 30 ударных вертолетов «Апач» для нанесения удара по дивизии вооруженных сил США. Иракская республиканская гвардия. . По пути апачи столкнулись с небольшим огнем и зенитным огнем, который сбил один из вертолетов, повредил остальные и вынудил миссию прерваться. Однако армия США оправилась от этой неудачи и быстро захватила Багдад.

Тот факт, что атака Гостомеля русской 45-й воздушно-десантной бригадой Росгвардии могла бы не всплыть позже, если бы с этого момента более широкие усилия русских улучшились. Но она этого не сделала.

Русские провели небольшие и безуспешные исследования в центре Киева, после чего попытались ценой больших затрат окружить столицу, согнувшись на запад. Несмотря на огромные трудности, украинцы удерживали свои позиции и давали отпор, останавливая русских, эффективно применяя широкий спектр западного оружия, в том числе переносные противотанковые комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и многое другое.

На прошлой неделе русские покинули аэропорт Гостомил в рамках общего отступления в сторону Беларуси и России.

Побочным эффектом битвы за Киев стала широко известная сага о российской колонне снабжения, которая протянулась на десятки миль вдоль главной дороги в сторону столицы. Поначалу это казалось тревожным знаком для украинцев, но они смогли атаковать части колонны, которые имели ограниченную проходимость и, таким образом, в конечном итоге были рассредоточены или выведены из строя в бою.

«На самом деле они не снабжали российские силы, которые сосредоточились вокруг Киева, и никогда не приходили им на помощь», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Украинцы очень быстро покончили с этим караваном, слишком проворно, разрушив мосты, подорвав основные машины и остановив их движение».

Мансур говорит, что русские недооценили количество войск, которое им понадобится, и продемонстрировали «поразительную неспособность» выполнять основные военные функции. Он говорит, что они сильно недооценили то, что нужно для победы в битве за Киев.

«Это будет сложно, даже если российская армия докажет свою дееспособность», — сказал он. «Он оказался совершенно неспособен вести современную бронетанковую войну».

Путин был не единственным, кого удивили первые неудачи его армии. Американские и другие западные официальные лица сообразили, что, если вторжение произойдет, кажущиеся превосходящими российские силы разрежут украинскую армию, как горячий нож по маслу. Они могут взять Киев за несколько дней, а всю страну за несколько недель, хотя некоторые аналитики задаются вопросом, оценивал ли Путин, какую пользу украинские силы получили от западных учений, которые активизировались после захвата Путиным Крыма в 2014 году и вторжения в Донбасс.

25 марта, всего через месяц после начала вторжения, русские объявили, что достигли своих целей в Киевской области и сосредоточат свои усилия на отколовшемся Донбассе на востоке Украины. Кое-кто подозревал Путина в том, что он пытается выиграть время, не отказываясь от своих экстремистских целей, но уже через несколько дней уход Киева был не за горами.

Путину, возможно, удастся переориентировать свои военные усилия на более узкую цель расширения российского контроля в Донбассе и, возможно, обеспечения сухопутного коридора из Донбасса в Крым. Но его неудача в Киеве обнажила слабые стороны, из которых следует, что Россия вряд ли в ближайшее время снова попытается победить национальную столицу.

«Я думаю, что они усвоили урок», — сказал Мансур.