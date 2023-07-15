Нетаньяху доставили в больницу из-за обезвоживания. Через несколько часов он сказал, что чувствует себя «очень хорошо».

ИЕРУСАЛИМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в субботу, что чувствует «большое облегчение» после того, как его госпитализировали из-за того, что врачи назвали вероятным обезвоживанием.

Но врачи приказали ему остаться в больнице на ночь для дальнейшего наблюдения, а его еженедельное заседание кабинета министров было отложено на день и перенесено на понедельник, сообщили в его офисе.

В офисе Нетаньяху сообщили, что он был доставлен в больницу после легкого головокружения. Предыдущий день он провел на жаре у озера Кинерет, популярного места отдыха на севере Израиля, и что после серии тестов первоначальная оценка заключалась в том, что израильский лидер-ветеран обезвожен.

Позже в субботу улыбающийся Нетаньяху опубликовал видеообращение из больницы, в котором говорится, что в пятницу он вышел на солнце без шапки и без воды. — Не лучшая идея, — сказал он.

Он добавил: «Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо», поблагодарив медицинскую бригаду израильской больницы «Шиба» и поблагодарив общественность за их слова поддержки.

Он сказал, что у него есть «одна просьба» — чтобы люди пили воду и держались подальше от солнца.

Израиль находится в эпицентре летней жары, когда температура достигает середины 30 градусов по Цельсию (середина 90 градусов по Фаренгейту).

Нетаньяху является лидером Израиля дольше всех. Он отбывал несколько сроков, охватывающих более 15 лет пребывания в должности. Его нынешнее ультраправое правительство, представляющее собой консорциум религиозных и ультранационалистических партий, пришло к власти в декабре прошлого года.

Говорят, что у Нетаньяху в целом хорошее здоровье, хотя в октябре прошлого года он был ненадолго госпитализирован из-за плохого самочувствия во время молитвы в Йом-Кипур, день, когда религиозные евреи постятся.

Израильский лидер сталкивается с давлением на нескольких фронтах.

Его судят по многочисленным обвинениям в коррупции по делу, которое сильно разделило нацию. Жесткая политика его правительства по отношению к палестинцам вызвала критику со стороны международного сообщества и обострила отношения с Соединенными Штатами, ближайшим и наиболее важным союзником Израиля.

Дома десятки тысяч израильтян еженедельно проводили демонстрации против правительства Нетаньяху в знак протеста против его плана реформировать судебную систему страны.

Союзники Нетаньяху говорят, что план необходим для ограничения власти неизбираемых судей. Но его противники говорят, что этот план разрушит хрупкую систему сдержек и противовесов в стране и сосредоточит власть в руках Нетаньяху и его союзников.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид выступил с заявлением, в котором пожелал Нетаньяху «полного выздоровления и крепкого здоровья».