Нетаньяху игнорирует протест и говорит, что миллионы избирателей требовали судебной реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье отмахнулся от 80-тысячного митинга накануне вечером против спорных планов правительства по реконфигурации судебной системы, заявив членам кабинета министров, что общенациональные выборы были самым большим проявлением общественной воли.

Планируемые изменения включают ослабление Верховного суда, чтобы он не мог накладывать вето на законы и политику, считающиеся неконституционными, и предоставление правительству контроля над органом, который выбирает судей.

Критики говорят, что, наряду с другими запланированными законами, масштабная реформа повлияет на демократический характер Израиля, встряхнув систему сдержек и противовесов, предоставив слишком много власти исполнительной власти и оставив меньшинства беззащитными.

Два месяца назад была огромная демонстрация, мать всех демонстраций. Миллионы вышли на улицы, чтобы проголосовать на выборах. Согласно заявлению его офиса, одним из основных вопросов, за который они проголосовали, было реформирование судебной системы, сказал Нетаньяху о голосовании 1 ноября.

«Все, кто был на наших предвыборных митингах, в центрах городов, в кварталах, слышали голоса, доносящиеся из толпы», — сказал он на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме, хотя и не привел конкретного примера.

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Миллионы вышли на улицы, чтобы проголосовать на выборах. «Одним из основных вопросов, за который они проголосовали, была реформа судебной системы», — сказал Нетаньяху министрам.

Демонстрация израильтян против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Jack Guez/AFP)

Он призвал Нетаньяху не «увлекаться разжигающими лозунгами о гражданской войне и разрушении государства».

Он добавил: «Должен сказать, что когда мы были в оппозиции, мы не призывали к гражданской войне и не говорили о разрушении государства, даже когда правительство принимало решения, против которых мы решительно выступали. Я ожидаю, что лидеры оппозиции сделать то же самое».

Он предсказал, что изменения «восстановят доверие общества к системе правосудия».

Риторика о масштабных реформах и реакции на них усилилась на прошлой неделе, когда депутат от оппозиции Бенни Ганц обвинил Нетаньяху в «направлении к гражданской войне», а лидер оппозиции Яир Лапид призвал сторонников его партии «Еш Атид» выйти на улицы в рамках «войны». на войне». наш дом.»

Это побудило одного из представителей ультраправой партии «Оцма Иегудит» в коалиции призвать к аресту Ганца и Лапида по обвинению в «государственной измене».

В воскресенье депутат кнессета от Ликуда Тали Готтлев заявила, что попросила министра юстиции Ярива Левина, пионера судебных изменений, отстранить от должности председателя Верховного суда Эстер Хают, сославшись на конфликт интересов.

Указав на речь, которую Хают произнесла на прошлой неделе, в которой она раскритиковала запланированные шаги, Готлифф обвинила правосудие в том, что она вызвала панику среди общественности ложью, «выражая политическое мнение по спорному вопросу».

Тем временем президент Исаак Герцог Политики назвали «Для понижения температуры» в их разговорах о капитальном ремонте. В воскресенье Херцог сказал, что работает посредником между двумя сторонами по предстоящему законопроекту.

Группа организаторов субботнего протеста заявила, что они планируют провести новую демонстрацию 21 января, хотя и на улице Каплан в Тель-Авиве, рядом с правительственным комплексом, где находится штаб-квартира ЦАХАЛа, а не на площади Габима, чтобы на ней могло присутствовать больше людей. Посещаемость в жилом районе несколько ниже.

«Путь к тому, чтобы остановить этот переворот, только начался», — говорится в заявлении организаторов. «Это решительная, неустанная борьба за спасение демократии, и народ Израиля толпами выходит на акции протеста».

Но в отдельном заявлении Движение за качественное правительство в Израиле, один из главных организаторов протеста, заявило, что планирует провести митинг на площади Габима в субботу вечером.

«Вместе мы будем продолжать вести и организовывать эту борьбу за характер и идентичность Государства Израиль как демократического и либерального государства», — сказал глава Движения за качественное правительство Элиад Шрага. «Мы будем сражаться на улицах, площадях и мостах — в судах и в Кнессете».

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В воскресенье Кабмин одобрил создание Министерства общественной дипломатии во главе с Министерством иностранных дел. новоназначенный министр Галетт Дистель Атбарян. Точно так же кабинет одобрил назначение Мэй Голан министром в канцелярии премьер-министра. Оба шага все еще требуют одобрения Кнессета.

Министр дипломатии Галит Дистель Атбарян прибывает на заседание кабинета министров в канцелярию премьер-министра в Иерусалиме, 15 января 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

Министры также утвердили состав министерского комитета по законодательству, который возглавит Левин.

Другими участниками форума являются министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр образования Йоав Киш, министр образования Хаим Битон, министр министерства социального обеспечения Йоав Бен-Зур, министр жилищного строительства Ицхак Голднопф, министр охраны окружающей среды Эдит Силман. и министр связи Шломо. Кархи и министр по делам экспатриантов и социального равенства Амихай Шкли, а также Дестель Атбарян.

Также было решено «передать сферы деятельности и полномочия от Министерства образования и Министерства социального равенства к канцелярии премьер-министра в соответствии с коалиционными соглашениями», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Согласно новостям 12 канала, решение касалось передачи внешних программ для школьников из Министерства образования в канцелярию премьер-министра, где за ними будет курировать заместитель министра Ави Маоз, лидер крайне правых, анти-ЛГБТ Ноамская вечеринка. .

Назначение Маоза руководителем ключевого компонента учебной программы студентов вызвало поток критики и беспокойства. Многие Местные муниципалитеты заявляют, что не допустят анти-ЛГБТ-контента в своих школах.