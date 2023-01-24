Нетаньяху и Абдулла встречаются в Иордании, что свидетельствует о том, что они хотят преодолеть предыдущую напряженность

Впервые за более чем четыре года премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник вылетел в Иорданию, чтобы встретиться с королем Абдаллой II, сообщила канцелярия премьер-министра после завершения визита.

Согласно заявлению, в ходе встречи два лидера обсудили «стратегическое сотрудничество, безопасность и экономическое сотрудничество», которое является первым между двумя лидерами за более чем четыре года. Они также говорили о важности союза между странами.

Визит, похоже, указывает на то, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать публичных размолвок, которыми были отмечены отношения в последний раз, когда Нетаньяху был у власти.

Это был первый известный визит Нетаньяху в Амман за год. секретная поездка В 2018 году на фоне попытки администрации Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами.

Иорданцы в своих чтениях сосредоточенный «Необходимость уважать существующую историческую и правовую ситуацию в благословенной мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф и не наносить ей вреда».

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Предупреждение прозвучало через несколько недель после первого визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору во время пребывания в должности, что вызвало гневное осуждение со стороны арабского мира. Иордания вызвала посла Израиля за подлог.

Перед туром Бен Гвира Оман указывал, что визит министра или действия, нарушающие статус-кво, будут иметь далеко идущие последствия, включая возможное понижение дипломатического уровня.

Верующие евреи посещают Храмовую гору в комплексе мечети Аль-Акса, известной мусульманам как Благородное святилище, в Старом городе Иерусалима, вторник, 3 января 2023 года. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

Во время встречи с Нетаньяху Абдулла подчеркнул, что поддерживает решение о создании двух государств, которое гарантирует создание палестинского государства по образцу 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

К Абдулле присоединились его министр иностранных дел Айман Сафади, начальник штаба Джаафар Хасан и начальник разведки Ахмед Хосни.

Соседи, которые воевали друг с другом в крупных войнах, поддерживая тайные контакты, подписали мирный договор в 1994 году.

Неожиданная встреча заслуживает внимания в свете сложной истории двух лидеров.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади выступает на симпозиуме на Форуме в Дохе в столице Катара, 26 марта 2022 г. (Аммар Абед Раббо/Министерство иностранных дел/Форум в Дохе/АФП)

Во время последнего срока Нетаньяху на посту премьер-министра с 2009 по 2021 год отношения между Иерусалимом и Амманом значительно ухудшились: Абдулла заявил в 2019 году, что отношения находятся на «беспрецедентно низком уровне» после того, как ряд событий побудил Иорданию отозвать своего посла в Израиле.

Наблюдатели полностью ожидали ухудшения израильско-иорданских отношений после потепления в отношениях при администрации Нафтали Беннета Яира Лапида. Любое серьезное ухудшение осложнило бы отношения Нетаньяху с администрацией президента США Джо Байдена, которая уделяла приоритетное внимание отношениям с Иорданией, затруднило бы расширение соглашений Авраама и могло бы стать источником реальных беспорядков в Иерусалиме.

Иордания уже была обеспокоена изменениями на Храмовой горе во время предыдущего пребывания Нетаньяху в должности. Его тайный визит в Саудовскую Аравию в 2020 году вызвал опасения в Аммане, что потепление отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом может привести к тому, что Израиль сместит ведущую мусульманскую роль в этом месте с иорданцев на саудовцев, возможно, при поддержке США.

Год назад, в 2019 году, Абдулла сказал, что на него оказывают давление с целью изменить историческую роль его страны на Храмовой горе, но заявил, что не изменит своей позиции.

Хашимитская монархия Иордании играет уникальную роль в святом месте, которое, хотя и не Израиль, называет его «опекой» с 1924 года.

Посол Иордании в Израиле Гассан Маджали (слева) спорит с израильским полицейским на Храмовой горе 17 января 2023 г.

Израиль захватил Храмовую гору и Старый город Иерусалима у Иордании в ходе Шестидневной войны 1967 г., почти через два десятилетия после того, как он был оккупирован Амманом во время Войны за независимость 1948 г. Однако Израиль позволил иорданскому вакуфу сохранить свое религиозная власть на вершине горы.

Джошуа Красна, эксперт по Ближнему Востоку из Института исследований внешней политики, назвал роль Иордании на Храмовой горе «краеугольным камнем» легитимности Хашимитов.

После очередного недавнего скандала на Храмовой горе, где посол Иордании в Израиле был ненадолго задержан полицией, когда он посещал это место, Амман объявиться Страсть к преодолению напряженности.

Израильский чиновник сказал, что письмо с выговором, направленное министерством иностранных дел Иордании послу Израиля Эйтану Суркису, было взвешенным и продемонстрировало готовность двигаться вперед.

Журналист и комментатор из Аммана Усама аль-Шариф сказал: «Иордания выразила свой гнев самым дипломатичным образом». «Но есть ощущение, что она также не хочет, чтобы все вышло из-под контроля».

Предшественник Нетаньяху Лапид встречался с Абдуллой в Иордании и в Организации Объединенных Наций. Беннет также встретился с королем Иордании в Аммане.