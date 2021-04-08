Нетаньяху и Смотрич обещают убедить Беннета не формировать “ левое ” правительство

премьер-министр Биньямин Нетаньяху Представитель Смотрич сказал, что лидер религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич согласился в четверг вечером работать вместе, чтобы убедить правого лидера Нафтали Беннета не формировать то, что они описали как «левое правительство».

Смотрич Он встретился с Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме, прямо перед встречей Нетаньяху с Беннеттом. В том, что было воспринято как магическая атака с целью добиться расположения Беннета, Нетаньяху пригласил его в свою резиденцию впервые за более чем десятилетие, когда жена премьер-министра Сары Сара запретила его из-за личного спора.

По прибытии на встречу Беннетт сказал репортерам: «Я приехал сюда с множеством добрых намерений и обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Израиль от хаоса и сформировать хорошее и стабильное правительство Государства Израиль. Это так. время национальной ответственности “.

Источники, близкие к Беннету, сказали, что он скажет Нетаньяху, что не боится сформировать правительство с блоком против Нетаньяху и что пятые выборы не подходят.

Представитель Смотрич сказал, что он попросил Нетаньяху попытаться убедить Беннета соблазнить нового лидера надежды Гидеона Саара.

Саар отклонил предложение политического блока Нетаньяху в четверг, позволяющее Нетаньяху сформировать временное правительство.

Согласно предложению, о котором впервые сообщил корреспондент Радио Кнессета KAN Зеев Кам, срок Нетаньяху будет установлен на заранее установленный период времени, и все партии двойного блока согласятся больше не присоединяться к правительству, которое он возглавляет.

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Будут приняты законопроекты, определяющие ограничения сроков полномочий, и стороны скажут Нетаньяху, что это будет его единственный вариант остаться у власти. Саару будут приписаны завершение политической карьеры Нетаньяху.

Саар отверг эту идею, заявив, что позиция его партии против присоединения к правительству, возглавляемому Нетаньяху, ясна независимо от того, как был поставлен вопрос.

Член Кнессета в своей партии пошел еще дальше, отправив смеющиеся смайлики в ответ на предложение и сравнив его с тем, что в прошлом году принял лидер «Синих и белых» Бенни Ганц.

«Это те решения, которые любит Ганц», – сказал депутат Кнессета. “Он может сказать вам, что будет дальше [such a deal is signed]. “

Нетаньяху должен сформировать правительство до 4 мая в соответствии с мандатом, предоставленным ему президентом Реувеном Ривлином во вторник.

Если Нетаньяху потерпит неудачу, ожидается, что Ривлин делегирует полномочия Беннету или лидеру «Йеш Атид» Яиру Лапиду на формирование правительства при поддержке Саара.

«Нам нужно равное правительство с особыми условиями», – сказал Саар во вторник.