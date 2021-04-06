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Нетаньяху находится в суде, поскольку стороны решают его судьбу

6 апреля, 2021
Toma Kulikov

«Вот как выглядит попытка государственного переворота», – сказал он.

Взятые вместе, свидетельские показания в суде и политические консультации указывают на все более ожесточенную борьбу Нетаньяху, когда он борется за свою политическую жизнь.

В ходе поствыборного ритуала президент Реувен Ривлин консультируется с различными избранными партиями в парламенте перед тем, как выбрать кандидата для формирования нового правительства.

Поскольку и Нетаньяху, и его главный соперник Яир Лапид не сумели заручиться поддержкой большинства законодателей, Ривлин столкнулся с трудной задачей, и в ближайшие недели страна рискует скатиться к беспрецедентной избирательной кампании в пятый раз подряд.

Поздно в среду Лапид призвал фракции страны, выступающие против Нетаньяху, – лоскутное одеяло партий с широкими идеологическими разногласиями – отложить свои разногласия и сформировать правительство национального единства. Он сказал, что даже предложил Нафтали Беннетту, лидеру небольшой правой партии, по очереди разделить власть, причем Беннетт первым занял пост премьер-министра.

Лапид сказал: «Каждый, кто видит сегодня безрассудную деятельность Нетаньяху, понимает, что он не может продолжать свою работу». Мы знаем, как навести мосты между подразделениями. Мы не ненавидим друг друга “.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. Действия понедельника, первые за два месяца, ознаменовали начало фазы судебного преследования, поскольку длинная очередь свидетелей выступит против премьер-министра.

Заседание было сосредоточено на самом серьезном деле против Нетаньяху, в котором его обвинили в продвижении правил, которые в противном случае обеспечивали выплату дивидендов в сотни миллионов долларов компании Bezeq Communications в обмен на позитивное освещение на популярном новостном сайте компании.

Илан Иешуа, бывший главный редактор Валлы, описал систему, в которой владельцы Безека, Шауль и Ирис Элович, неоднократно оказывали давление на него, чтобы он публиковал положительные отзывы о Нетаньяху и дискредитировал оппонентов премьер-министра.

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Объяснение, данное супругами? Он сказал: «Это то, чего хотел премьер-министр».

По его словам, давление продолжалось “несколько часов подряд” на протяжении нескольких лет. Элотвичи, также фигурирующие в деле, отбирали фотографии, заголовки, подборку слов и другой контент.

Джошуа сказал, что они также приказали ему писать неблагоприятные статьи о противниках Нетаньяху, давая им пренебрежительные названия. Нафтали Беннет, бывший союзник Нетаньяху, ставший конкурентом, был известен как «религиозный нарушитель спокойствия», а бывшего министра финансов Моше Кахлона, выходца из Северной Африки, называли «улыбающимся» и «арабом».

Джошуа сказал, что он никогда не разговаривал напрямую с Нетаньяху и что запросы также исходили от посредников, в том числе от бывшего помощника Нетаньяху Нира Хевиза, который превратился в государственного свидетеля и, как ожидается, также даст показания против премьер-министра.

«Было ясно, что мне нужно выполнить просьбу Наира публиковать положительные статьи и удалять отрицательные», – сказал Джошуа.

Он сказал, что его сотрудники были возмущены давлением, и один из редакторов даже назвал премьер-министра «Ким» в честь северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Он сказал, что Шауль Елович называл Нетаньяху «большим парнем», и он также показал бы ему текстовые сообщения от сына премьер-министра Яира с просьбой изменить или удалить статьи.

В какой-то момент Ирис Елович воскликнула: «Как много вы можете лгать?»

В другом случае Нетаньяху обвиняли в получении подарков на сотни тысяч долларов от богатых партнеров, включая голливудского киномагната Арнона Милчана и австралийского миллиардера Джеймса Пакера. В третьем случае Нетаньяху обвиняется в попытке организовать позитивное освещение в крупной израильской газете в обмен на ограничение распространения популярной газеты, поддерживающей Нетаньяху. Нетаньяху Отвергает все обвинения.

В своем телевизионном заявлении Нетаньяху обвинил прокуратуру в проведении против него «охоты на ведьм».

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Они не расследовали преступление. Они не искали преступления. «Они пошли за мужчиной. Они пошли за мной».

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