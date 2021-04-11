Нетаньяху опровергает слухи о том, что он предоставит Беннетту пост премьер-министра

Сообщите, что Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Он предложит свою работу лидеру правого крыла Нафтали Беннетту сначала путем ротации или проведения праймериз, чтобы избрать его замену «Ликуду», если в ближайшее время не будет найдено другое решение, и в субботу вечером представитель Нетаньяху отклонил его. Это считается близким к Нетаньяху. В пятницу сообщалось, что соратники Нетаньяху уже говорят, что, если ему безуспешно поручат создать коалицию, будут рассмотрены обе возможности. О двух вариантах сообщил. «Мы опровергли отчет». Согласно отчету, если Нетаньяху Беннету будет разрешено ехать первым в ротации при условии, что Нетаньяху займет пост заместителя премьер-министра и останется в резиденции премьер-министра в Иерусалиме; еще одно условие заключается в том, что Нетаньяху сначала приступит к ротации, если Верховный суд постановит, что он не может удерживать полномочия. должность заместителя премьер-министра в связи с возбуждением уголовных дел против него трижды. В отчете говорилось, что Беннетт может заставить нового лидера надежды, Гидеона Саара, присоединиться к правительству, если он возглавит его первым, а не Нетаньяху, но Саар отрицал, что он был бы готов присоединиться к коалиции, возглавляемой Беннетом, если бы произошла ротация. с Нетаньяху, но вторая возможность в отчете – что кто-то другой из Ликуда сформировал правительство – Саар поддержал его, и он получит поддержку Новой Надежды.

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