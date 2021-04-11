Нетаньяху опровергает слухи о том, что он предоставит Беннетту пост премьер-министра

Сообщите, что Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Он предложит свою работу лидеру правого крыла Нафтали Беннетту сначала путем ротации или проведения праймериз, чтобы избрать его замену «Ликуду», если в ближайшее время не будет найдено другое решение, и в субботу вечером представитель Нетаньяху отклонил его. Это считается близким к Нетаньяху. В пятницу сообщалось, что соратники Нетаньяху уже говорят, что, если ему безуспешно поручат создать коалицию, будут рассмотрены обе возможности. О двух вариантах сообщил. «Мы опровергли отчет». Согласно отчету, если Нетаньяху Беннету будет разрешено ехать первым в ротации при условии, что Нетаньяху займет пост заместителя премьер-министра и останется в резиденции премьер-министра в Иерусалиме; еще одно условие заключается в том, что Нетаньяху сначала приступит к ротации, если Верховный суд постановит, что он не может удерживать полномочия. должность заместителя премьер-министра в связи с возбуждением уголовных дел против него трижды. В отчете говорилось, что Беннетт может заставить нового лидера надежды, Гидеона Саара, присоединиться к правительству, если он возглавит его первым, а не Нетаньяху, но Саар отрицал, что он был бы готов присоединиться к коалиции, возглавляемой Беннетом, если бы произошла ротация. с Нетаньяху, но вторая возможность в отчете – что кто-то другой из Ликуда сформировал правительство – Саар поддержал его, и он получит поддержку Новой Надежды.
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если (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {console.log (“hedva connatix”); document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;}Председатель коалиции Мики Зохар (Ликуд), близкий к Нетаньяху, сказал, что ему ничего не известно о каких-либо планах по стратегии выхода из канцелярии премьер-министра. Президент Реувен Ривлин во вторник дал Нетаньяху четырехнедельный мандат, который истекает 4 мая. По закону он продлен на две недели, но этого не ожидается, и наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Ривлин предоставит мандат Беннету или главе Еш Атида Яиру Лапиду, которые договорились о ротации премьер-министра между ними. На встречах в четверг между Нетаньяху и Беннеттом и лидером религиозной сионистской партии Бецалелем Смотричем Ликуд продолжит оказывать давление на Смотрич, чтобы он согласился присоединиться к коалиции, поддерживаемой извне партией Объединенный арабский список, что может быть единственным способом Нетаньяху может сформировать правительство. В попытке добиться расположения Смотрича Нетаньяху рассматривает возможность попросить лидера партии Тагамму Мансура Аббаса произнести еще одну речь, осуждающую терроризм, сообщает KAN TV. В субботу вечером Нетаньяху сообщил своим близким, что Беннетт уже достиг договоренности с Лапидом. В сообщении цитируются источники, близкие к Нетаньяху, которые заявили: «Смотрич – не проблема. Беннетт – не такой уж серьезный человек». Лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман сказал в субботу «Meet the Press» на 12 канале, что Беннетт ошибался, думая об этом. присоединение к правительству во главе с Нетаньяху. «Потому что Нетаньяху устранит его политически», – сказал Либерман.