Нетаньяху поддерживает «мерзкое» голосование в ООН и говорит, что евреи не могут быть оккупантами своей земли

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу раскритиковал Генеральную Ассамблею ООН за Точность Он прошел за день до того, как «оккупация… палестинских территорий» была передана в Международный суд, обвиняя всемирную организацию в «искажении исторических фактов» и заявляя, что еврейский народ не может быть «оккупирован» по своей собственной воле. земельные участки.

В резком заявлении Нетаньяху, который только в четверг вернул себе пост премьер-министра, заявил, что Израиль не будет связан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, требующей вмешательства Международного Суда в конфликт в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

«Подобно сотням кривых резолюций против Израиля, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на протяжении многих лет, сегодняшняя презренная резолюция не свяжет израильское правительство. Еврейский народ не оккупирован на своей земле и в своей вечной столице, Иерусалиме», — сказал он, добавив. что «никакая резолюция ООН не может исказить исторические факты.

«Мы продолжим бороться за правду», — говорится в заявлении.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 87 голосами против 26, призывает расположенный в Гааге Международный суд «выдать срочное консультативное заключение» в отношении «давней оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинских территорий».

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В нем также содержится призыв к расследованию израильских мер, «направленных на изменение демографического состава, характера и статуса священного города Иерусалима», и говорится, что Израиль принял «дискриминационные законы и меры».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал сегодняшнее голосование в Генеральной Ассамблее ООН: «Как и сотни искаженных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН против Израиля на протяжении многих лет, сегодняшняя печально известная резолюция не будет связывать правительство Израиля. pic.twitter.com/mTmkeFl6AC — Премьер-министр Израиля (IsraeliPM) 31 декабря 2022 г.

Недавно назначенный министр иностранных дел Эли Коэн также назвал резолюцию «антиизраильской» и обвинил ее в том, что ее принятие оказывает «поддержку террористическим организациям и антисемитскому движению бойкота».

«Эта последняя инициатива — еще одна ошибка палестинского руководства, которое годами поддерживало и подстрекало терроризм и вело свой народ по пути, который наносит ущерб самим палестинцам и любому возможному прекращению конфликта», — сказал Коэн.

Депутат Кнессета от «Ликуда» Эли Коэн выступает на конференции в Тель-Авиве, 8 декабря 2022 г. (Tomer Neuberg/Flash90)

«Это решение ничего не изменит на местах и ​​не помешает нам бороться с терроризмом, защищать граждан Израиля и продвигать интересы государства».

Бывший посланник Израиля в ООН Дэнни Данон заявил 12-му каналу, что тактика палестинцев «поставить Израиль в неловкое положение» на мировой арене является частью стратегии «дипломатического террора» президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

«На мой взгляд, это тест, который нужно пройти нашему новому правительству. [Mahmoud] Аббас расплачивается за отказ разговаривать с любым правительством и [instead] — сказал Данон.

Голосование Генеральной Ассамблеи ООН 30 декабря 2022 года по резолюции, призывающей Международный Суд вмешаться в израильско-палестинский конфликт. (скриншот/Организация Объединенных Наций)

Между тем, в сообщении газеты Haaretz, опубликованном в субботу, говорится, что правительство еще не решило, подчиняться ли расследованию Международного суда.

В отчете также говорится, что правительство обеспокоено тем, что любые результаты расследования Международного суда будут использованы Палестинской администрацией для дальнейших нападок на Израиль в международных органах, включая попытки наложить санкции на страну.

Обзор заседания Международного Суда в Гааге, 1 октября 2018 г. (Bas Zerwinski/ANP/AFP)

После голосования на Генеральной Ассамблее ООН Международный Суд начнет выпуск консультативного заключения, процесс, который, как ожидается, займет некоторое время, вероятно, не менее года.

До этого МКЮ пригласит общественность представить мнения, которые будут учтены в итоговом отчете, после чего пройдут публичные слушания.

Дело также может быть передано в Международный уголовный суд, который может принимать юридически обязательные решения.

Иерусалим ранее утверждал, что суд не имеет над ним юрисдикции, потому что Израиль не является членом суда и не ратифицировал собственный Римский статут. Но МУС управлять В прошлом году он имел юрисдикцию на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме с момента принятия Палестины в качестве государства-члена в 2015 году.

Люк Тресс внес свой вклад в этот отчет.