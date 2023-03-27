Нетаньяху согласился приостановить судебную реформу после массовых беспорядков

ИЕРУСАЛИМ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился в понедельник вечером отложить вызывающий разногласия план капитального ремонта системы правосудия страны до следующей сессии парламента после массовых беспорядков в Израиле.

Поскольку Израилю были нанесены беспрецедентные удары, Нетаньяху заявил, что откладывает голосование по судебной реформе, чтобы дать время для достижения консенсуса.

«Я переверну каждый камень, чтобы найти решение», — сказал он в телеобращении. «Мы находимся в разгаре кризиса, который угрожает нашему основному единству».

Но он подчеркнул, что комплексная реформа по-прежнему необходима.

«Подавляющее большинство населения сегодня признает необходимость демократической реформы судебной системы», — сказал он.

Этот шаг был предпринят после парализующего дня, когда сотни тысяч людей отказались работать в знак протеста против предложения правительства. Всеобщая забастовка была отменена после выступления Нетаньяху.

Изменение планов премьер-министра произошло после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой партии «Еврейская сила», которая была главным препятствием для отсрочки голосования, заявил, что согласен на отсрочку.

В заявлении его партии говорится, что Национальная гвардия будет создана при министерстве Бен-Гвир в рамках соглашения.

«Я согласился снять вето на отсрочку принятия закона в обмен на обязательство премьер-министра Биньямина Нетаньяху представить закон на утверждение в Кнессет на следующей сессии», — заявил министр-ультранационалист.

Президент Израиля Исаак Герцог, который был среди тех, кто призывал остановить изменения, высоко оценил это решение и призвал протестующих с обеих сторон не прибегать к насилию.

«Сейчас подходящий момент для начала честного, серьезного и ответственного диалога, который бы срочно успокоил атмосферу и поубавил пламя», — сказал он.

Протесты в понедельник последовали за беспорядками в воскресенье вечером после того, как Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, который стал первым членом своей партии «Ликуд», выступившим против предложенных изменений. Галлант предупредил, что разногласия по поводу этих планов угрожают безопасности Израиля.

«Я приветствую решение приостановить действие законодательства в пользу переговоров», — написал Галлант в Twitter в понедельник вечером.

Критики заявили, что предложение, представленное в январе ультраправой коалицией Нетаньяху, поставит под угрозу независимость Верховного суда и ограничит полномочия судей. Это встретило жесткое сопротивление, и израильтяне регулярно выходили на улицы для демонстраций.

Ранее в понедельник крупнейший профсоюз Израиля Он объявил всеобщую забастовку, в результате которой было остановлено все: от медицинских услуг до полетов и питания в McDonald’s.