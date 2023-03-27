Нетаньяху согласился приостановить судебную реформу после массовых беспорядков

ИЕРУСАЛИМ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился в понедельник вечером отложить вызывающий разногласия план капитального ремонта системы правосудия страны до следующей сессии парламента после массовых беспорядков в Израиле.
Поскольку Израилю были нанесены беспрецедентные удары, Нетаньяху заявил, что откладывает голосование по судебной реформе, чтобы дать время для достижения консенсуса.
«Я переверну каждый камень, чтобы найти решение», — сказал он в телеобращении. «Мы находимся в разгаре кризиса, который угрожает нашему основному единству».
Но он подчеркнул, что комплексная реформа по-прежнему необходима.
«Подавляющее большинство населения сегодня признает необходимость демократической реформы судебной системы», — сказал он.
Этот шаг был предпринят после парализующего дня, когда сотни тысяч людей отказались работать в знак протеста против предложения правительства. Всеобщая забастовка была отменена после выступления Нетаньяху.
Изменение планов премьер-министра произошло после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой партии «Еврейская сила», которая была главным препятствием для отсрочки голосования, заявил, что согласен на отсрочку.
В заявлении его партии говорится, что Национальная гвардия будет создана при министерстве Бен-Гвир в рамках соглашения.
«Я согласился снять вето на отсрочку принятия закона в обмен на обязательство премьер-министра Биньямина Нетаньяху представить закон на утверждение в Кнессет на следующей сессии», — заявил министр-ультранационалист.
Президент Израиля Исаак Герцог, который был среди тех, кто призывал остановить изменения, высоко оценил это решение и призвал протестующих с обеих сторон не прибегать к насилию.
«Сейчас подходящий момент для начала честного, серьезного и ответственного диалога, который бы срочно успокоил атмосферу и поубавил пламя», — сказал он.
Протесты в понедельник последовали за беспорядками в воскресенье вечером после того, как Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, который стал первым членом своей партии «Ликуд», выступившим против предложенных изменений. Галлант предупредил, что разногласия по поводу этих планов угрожают безопасности Израиля.
«Я приветствую решение приостановить действие законодательства в пользу переговоров», — написал Галлант в Twitter в понедельник вечером.
Критики заявили, что предложение, представленное в январе ультраправой коалицией Нетаньяху, поставит под угрозу независимость Верховного суда и ограничит полномочия судей. Это встретило жесткое сопротивление, и израильтяне регулярно выходили на улицы для демонстраций.
Ранее в понедельник крупнейший профсоюз Израиля Он объявил всеобщую забастовку, в результате которой было остановлено все: от медицинских услуг до полетов и питания в McDonald’s.
До того, как предложение о судебной реформе застопорилось, большие толпы демонстрантов и демонстрантов оппозиции собрались в тени Верховного суда в Иерусалиме, многие из них размахивали израильскими флагами. Некоторые пели в мегафоны или били в барабаны.
23-летняя Леа Басса сказала, что, по ее мнению, план Нетаньяху приведет к «краху демократии».
«Я протестую против реформы, которая устранит систему сдержек и противовесов и избавит от разделения властей», — сказала она. «Я думаю, что это вызывает много разногласий в обществе. Независимо от того, какая сторона победит, в конце концов никто не выиграет, потому что реформа проходит или обе стороны не так сильно ненавидят друг друга».
57-летняя Саломея Дунаевская сказала, что, по ее мнению, план Нетаньяху вызовет хаос.
«Это дает политикам полную, почти полную власть», — сказала она. «Это означает, что нет никаких правил. Вы можете делать что угодно».
Но задержку плана приветствовали не все.
«Я чувствую себя ужасно», — сказал 37-летний Ури Розенталь. «Мы избрали их для работы, и они сдались всем. Меньшинство терроризирует большинство, а это не демократия».
Израильские дипломатические сотрудники были среди тех, кто забастовал в понедельник по совету своего профсоюза, сообщил NBC News дипломат, не уполномоченный сообщать СМИ. В результате посольства Израиля в Вашингтоне и по всему миру закрылись, а некоторые дипломаты заменили свои фотографии в профилях в социальных сетях израильским флагом.
Питер Лернер, глава отдела международных отношений Гистадрута, израильской профсоюзной группы, насчитывающей около 700 000 рабочих, опубликовал в Твиттере видео, на котором активисты аплодируют. Он сказал, что председатель группы Арнон Бар-Давид только что сказал собравшимся: «Мы останавливаем правовую революцию».
В ответ на выступление Нетаньяху в понедельник вечером Бар-Давид прекратил всеобщую забастовку и сказал, что это поможет премьер-министру вести переговоры.
Он сказал: «Я призываю всех своих друзей в правительстве и Кнессете, левых и правых, отложить в сторону свое эго и увидеть благо народа и будущее израильского общества своими глазами».
Беспорядки в понедельник затронули многие секторы. Управление аэропортов Израиля подтвердило до 11:00 по местному времени (4:00 по восточному времени), что все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Бен-Гурион, будут задержаны.
Два основных морских порта Израиля, Хайфа и Ашдод, заявили в отдельных заявлениях, с которыми ознакомилось агентство Рейтер, что они закроются в поддержку всеобщей забастовки.
В акции протеста также приняли участие крупные бренды: McDonald’s заявил, что начнет закрывать свои рестораны по всей стране с полудня (5:00 по восточному времени) до полного закрытия по всей стране с 14:00 (7:00 по восточному времени).
Ведущие университеты Израиля также закрыли свои двери в понедельник в знак протеста против плана судебной реформы Нетаньяху и увольнения Галанта, заявив в своем заявлении, что изменения могут привести к «утечке мозгов» в Израиле и отпугнуть иностранных студентов.
Запланированная реформа Нетаньяху также вызвала международное давление.
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Ассаф Замир. объявлено в воскресенье вечером Он уйдет в отставку после 18 месяцев пребывания в должности в связи с судебными изменениями и увольнением министра обороны.
В воскресенье вечером Белый дом опубликовал заявление Совета национальной безопасности, в котором говорится, что недавние протесты «подчеркивают настоятельную необходимость компромисса».
«Как президент недавно обсуждал с премьер-министром Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой отношений между Соединенными Штатами и Израилем», — говорится в заявлении.
Патрик Смит сообщил из Лондона, Али Зеленко сообщил из Иерусалима и Элизабет Чак из Нью-Йорка.
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