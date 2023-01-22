Нетаньяху уволил министра в соответствии с постановлением Верховного суда Израиля

ИЕРУСАЛИМ (Рейтер) — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье уволил высокопоставленного члена правительства с судимостью, чтобы выполнить решение Верховного суда, несмотря на то, что он проводил оспариваемые судебные реформы, которые ограничат его полномочия.

Нетаньяху пообещал найти «все законные средства», чтобы сохранить Арье Дери на государственной должности в будущем, и Нетаньяху сказал ему, что он будет отстранен от работы в министерствах внутренних дел и здравоохранения во время еженедельного заседания кабинета министров, согласно официальному протоколу.

Барак Сири, доверенное лицо Дерие, ранее в воскресенье сообщил армейскому радио, что министерские портфели будут принадлежать другим членам ультраортодоксальной еврейской партии ШАС, поскольку она остается в коалиции.

На прошлой неделе Верховный суд приказал Нетаньяху уволить Дери, сославшись на его осуждение в 2022 году за налоговое мошенничество.

Постановление вызвало бурные дебаты в Израиле, сопровождаемые общенациональными протестами, по поводу предложений по реформе, которые, по словам Нетаньяху, изменят баланс ветвей власти, но, по мнению критиков, подорвут независимость судебной системы.

Опрос в газете «Исраэль ха-йом» показал, что 35% поддерживают попытку Нетаньяху изменить систему назначений в скамейку запасных, а 45% респондентов выступают против. Лишь 26% поддержали попытку его правительства дать парламенту возможность одним голосом отменить некоторые решения Верховного суда.

В заявлении своего правительства Нетаньяху назвал решение Аль-Дари «неудачным» и «безразличным к волеизъявлению общественности».

Месячная Национальная религиозная коалиция возникла в другом месте, когда крайне правый партнер бойкотировал заседание кабинета министров в знак протеста против сноса небольшого еврейского аванпоста на оккупированном Западном берегу в пятницу.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, член консервативной партии Нетаньяху «Ликуд», приказал снести аванпост, поскольку у него не было разрешения на строительство, несмотря на возражения религиозной сионистской партии, которая стремилась отсрочить решение.

Инцидент столкнул Галланта с религиозным сионистским лидером Бецалэлем Смотричем, который несет некоторые обязанности в кабинете министров по поселениям на Западном берегу в соответствии с коалиционным соглашением с Нетаньяху.

«Эти (поселения) являются ключевым вопросом для нашего участия в правительстве», — заявила израильской радиостанции «Кан» министр по делам национальных посланников религиозного сионизма Орит Штрук. Она отказалась сообщить, какие шаги партия может предпринять дальше.

В знак солидарности с религиозным сионизмом ультраправая коалиционная партия Yehud Power заявила, что потребует от Израиля провести давно откладываемую эвакуацию Хан аль-Ахмара, лагеря палестинских бедуинов в ключевом районе Западного берега недалеко от Иерусалима.

Мировые державы призвали Израиль не разрушать Хан аль-Ахмар, опасаясь еще одного возможного удара по переговорам о создании палестинского государства рядом с Израилем. Большинство стран считают израильские поселения на Западном берегу незаконными.

Автор Дэн Уильямс. Редактирование Раисы Касулуски и Фрэнсис Керри.

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