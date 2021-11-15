‘Нет абсолютной монархии:’ Тысячи тайцев маршируют за королевские реформы

БАНГКОК (Рейтер) — В воскресенье тысячи тайцев вышли на улицы столицы, требуя реформы монархии вопреки постановлению суда, согласно которому такие требования были замаскированной попыткой свергнуть истеблишмент.

Протесты под руководством молодежи, которые начались в прошлом году с призыва к свержению 66-летнего премьер-министра Прают Чан-оха, бывшего лидера государственного переворота, стали самым большим вызовом за десятилетия для конституционно закрепленной монархии. .

Протестующие прошли мимо рядов омоновцев за щитами, размахивая плакатами с надписями «Нет абсолютной монархии» и «Реформа — это не отмена».

«Усиливающаяся в последние годы власть короля отходит от демократии к абсолютной монархии», — говорится в заявлении одного из протестующих после того, как демонстрация прибыла в посольство Германии в Бангкоке.

«Это битва за то, чтобы настоять на том, чтобы этой страной управляла система, в которой все равны».

Демонстранты идут вместе с плакатами во время акции протеста против поправки к Закону о неуважении к королевской семье, Бангкок, Таиланд, 14 ноября 2021 года. REUTERS / Soi Zia Tun Подробнее

Демонстранты также направились к посольству Германии в г. Октябрь прошлого года Чтобы убедить Германию выяснить, занимается ли король Маха Ваджиралонгкорн, проводящим большую часть своего времени в стране, государственным бизнесом оттуда.

«Слово« реформа »не означает отмену. Вы (власти) только хотите делать то, что хотите, и видеть в людях с противоположными взглядами злодеев … Если общество будет продолжать в том же духе, как мы будем двигаться вперед?», — сказал протестующий Бивит. Плоисуан, 25. «

Протесты нарушили давнее табу в Таиланде, закон которого о насилии против монархии предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет для всех, кто осужден за клевету на монархию.

С момента начала протестов в прошлом году по меньшей мере 157 человек были обвинены в соответствии с законом, согласно записям, составленным тайскими юристами по правам человека.

Воскресная акция протеста была вызвана решением Конституционного суда. Правило На прошлой неделе призыв трех лидеров протеста к реформе монархии в августе прошлого года был неконституционным и был направлен на свержение истеблишмента.

Представитель полиции сообщил, что в воскресенье были ранены трое протестующих, добавив, что инциденты расследуются.

(Сообщение Батбиши Танакасымбипат); Дополнительная информация от Foraset Satinlerk. Редакция Ника Макфи

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