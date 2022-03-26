«Нет войне»: россиянка Звонарева посылает сообщение на Miami Open

26 марта 2022 г .; Майами Гарденс, Флорида, США; Вера Звонарева в маске «Нет войне» на боку во время матча против Даниэль Коллинз (США) (без фотографии) в женском одиночном матче третьего круга на турнире Miami Open на стадионе Hard Rock Stadium. Обязательный кредит: Джефф Берк-USA TODAY Sports

26 марта (Рейтер) — Вера Звонарева из России послала послание мира во время своего поражения в третьем раунде со счетом 6: 1 6: 4 американке Даниэль Коллинз на Miami Open в субботу, надев маску «Нет войне». сторона.

Этот жест был предпринят после российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля с крупнейшего нападения на европейскую страну с 1945 года и вызвало волну гнева и широкомасштабные санкции со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Россия назвала свою акцию «специальной военной операцией».

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Звонарева участвовала в розыгрыше российского подиума в женском одиночном разряде на Олимпийских играх 2008 года, где завоевала бронзовую медаль. 37-летний спортсмен дважды доходил до финала турниров Большого шлема и в настоящее время занимает 117-е место.

Россиянин Даниил Медведев и белоруска Арина Соболенко призвали к миру в Индиан-Уэллсе в начале этого месяца. Беларусь послужила плацдармом для вторжения. Подробнее

Теннисные власти запретили России и Беларуси участвовать в международных командных соревнованиях после вторжения. Игроки из России и Беларуси могут участвовать в раунде, но не под именем или флагом своей страны. Подробнее

Коллинз, дошедшая до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в субботу продвинулась вперед, несмотря на боль в шее, которая повлияла на ее форму во втором сете, и дважды обращалась за помощью к врачу.

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(Репортаж Эми Тенери из Нью-Йорка; редакция Кена Ферриса.

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