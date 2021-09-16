Нет, голосовая навигация Google Maps не посещается

Шаг за шагом – это здорово, особенно когда вы собираетесь в новое место. Слишком легко пропустить свой выход во время поездки, но с быстрой подсказкой от голосовых указаний Google вы будете точно знать, когда вы выйдете на эту правую полосу. Последнее, что кому-либо нужно во время вождения, – это неожиданный звук, отражающийся от динамиков его автомобиля, но именно это и происходит с ошибкой отображения.

Согласно обеим историям Твиттер А также RedditНекоторые водители используют навигацию на своих телефонах только для того, чтобы их сменил мужчина с индийским акцентом (через 9to5Google). Глядя на различные отчеты в Интернете, похоже, нет закономерности, объясняющей, почему некоторые устройства затронуты. Пользователи Android и iOS заметили эту проблему, так что это не только разблокировка одной платформы. Точно так же он не ограничивается одной страной, затрагивая людей в различных англоязычных регионах.

Привет, приносим свои извинения за ваш опыт. Команда работает над исправлением, и оно скоро будет выпущено. Спасибо за терпеливость. – Карты Гугл 15 сентября 2021 г.

К счастью, Google знает об этой проблеме, написав в Твиттере нескольким пользователям, что исправление уже находится в разработке. К сожалению, нет установленного графика, когда новое обновление появится на телефонах. Если вы слышите новый голос, указывающий направление, знайте, что вы не одиноки.