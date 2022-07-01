Нет иностранных брендов — нет проблем, говорят покупатели в России

Западные модные бренды отсутствуют в новом блестящем торговом центре на окраине Москвы, и покупатели говорят, что редко его пропускают.

После решения Москвы направить в Украину в конце февраля тысячи военнослужащих международные модные бренды от Adidas до Zara временно приостановили свою деятельность в России, а Nike — одна из немногих, кто взял на себя обязательство окончательно уйти с рынка.

«Я отношусь к этому беспристрастно, независимо от того, есть он у нас или нет», — сказала Рейтер покупатель Александра Москнова в торговом центре в Ховрино. «Я с удовольствием могу обойтись без них».

Другая покупательница, Ирина Стаханова, сказала: «Мне просто очень нравились H&M и какой-то не помню. Дело не в том, что мне нужны иностранные вещи, мне просто нужно что-то, что мне идет и хорошо выглядит, для поднятия настроения».

В российской столице мало публичных признаков того, что настроение нужно поднимать. Охранники поют и играют, балконы ресторанов выходят на тротуар, а когда температура поднимается до 30°C (86°F), москвичи охлаждаются в фонтане возле Кремля.

Но на самой известной торговой улице столицы выделяются закрытые магазины западных люксовых брендов.

Магазин ЦУМ, принадлежащий российской люксовой группе «Меркурий», — одно из последних мест, где россияне могут приобрести оригинальные предметы роскоши от международных компаний.

В то время как российские магазины Chanel закрыты, у бренда есть магазин в Цуме, где выставлен ряд часов, хотя один из сотрудников, попросивший не называть его имени, сказал, что это были последние оставшиеся часы.

«У нас было только то, что мы фактически купили на складе», — сказала она. «У нас было много людей. Мы единственное место, где можно купить продукцию Chanel».

Chanel, как и многие другие, заявил в начале марта, что временно приостанавливает свой бизнес в России из-за «растущей обеспокоенности текущей ситуацией».

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В то время как потребители могут быть готовы купить то, что они могут, менеджеры торгового центра Jovrino Mall говорят, что не всем удалось открыться к официальному открытию 23 июня.

На открытии ТРЦ Надежда Цветкова, директор по аренде торговых помещений, сообщила, что некоторые компании не открыли свои магазины из-за «серьезных проблем» с логистикой и доставкой.

Виктор Черных, руководитель проектов компании MR Group, которая владеет торговым центром, рассказал, что некоторые арендаторы столкнулись с проблемами.

Например, российский ритейлер бытовой электроники М.Видео-Эльдорадо. (МВИД.ММ) По его словам, у него проблемы с логистикой, и он откроется только в начале июля.

«В марте-апреле, как и многие компании на российском рынке, компания в основном была сосредоточена… на развитии ассортимента и сдерживании цен», — отмечает «М.Видео». «Нам нужно было время, чтобы оценить перспективы различных мест в новых экономических условиях».

Некоторые компании уклоняются от рекламы, опасаясь, что привлечение внимания к себе может привести к попаданию в санкционный список. В этом месяце на ведущем российском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге розничные компании заметно притихли.

Черных сказал, что в торговом центре планировалось открыть ресторан McDonald’s, но уход компании из России сделал это невозможным. «Вкусно и точка», российский бренд, возникший после продажи McDonald’s местному лицензиату, откроется, хотя пока неясно, когда.

Единственная существующая иностранная сеть продуктов питания на данный момент — это KFC, принадлежащая Yum Brands.

Компания временно приостановила инвестиции в Россию и приостановила работу 70 ресторанов, принадлежащих KFC, но остальные 1000 торговых точек KFC в России управляются независимыми франчайзи, а Yum лишь частично контролирует Yum.

В ответ на просьбу о комментариях Yum сослалась на комментарии, сделанные генеральным директором Дэвидом Гиббсом в мае, когда он заявил, что приостановил инвестиции и развитие в России.

Crocus Group, которая также управляет торговыми центрами, заявила, что российские торговые центры «потеряли пропускную способность» и потеряли около 30% своего присутствия с тех пор, как западные бренды ушли. Читать далее

Несмотря на все проблемы, Цветкова была настроена оптимистично, предсказывая, что текущий ежедневный трафик около 7000 человек должен увеличиться до 15000 после того, как центр площадью 18300 квадратных метров будет полностью введен в эксплуатацию.

Клиенты сказали, что некоторые из закрытий, например, закрытие французского магазина спортивного инвентаря Decathlon в понедельник, были печальными, но они адаптируются.

«Конечно, это печально, — сказал Reuters Магомет, один из клиентов Decathlon. «К черту санкции. Люди потеряли работу, и я в их числе. Но все хорошо, все наладится. Езжайте в Россию».

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