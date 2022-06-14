Нет, кадры войны в Украине не снимались на съемочной площадке

После российского вторжения в Украину тысячи людей обратились в социальные сети, чтобы распространять информацию и делать пожертвования, чтобы помочь украинскому народу. Но у некоторых пользователей соцсетей другая цель — распространение слухов о том, что происходящее в Украине — это розыгрыш.

Это твит Он называет город Киев «съемочной площадкой». а это Поделиться в Instagram Указывает на то, что война не настоящая, на основании изображения перевернутых машин и зданий с целыми окнами.

Киев стал съемочной площадкой… Приходите испытать иллюзию войны, пока мы гуляем по голливудской площадке, известной как Киев. Реквизиты, такие как брошенные автомобили, баррикады и контрольно-пропускные пункты по всему городу, собраны командой визуальных эффектов для полного погружения в 4D. pic.twitter.com/WCv9chcEle — Лез Лютор 8 марта 2022 г.

В то время как фактчекеры изначально видели много ложных фотографий и видео, якобы изображающих Украину, злоумышленники теперь используют законные фотографии Со стороны Украины попытаться дискредитировать то, что там происходит на самом деле. Но проверка этих типов утверждений не должна быть сложной. Вот несколько советов.

Попробуйте обратный поиск изображений

Это вирусное фото После российской атаки на Бучу, в результате которой погибло более 400 мирных жителей Украины, рядом с местом предполагаемого взрыва появляются неразбитые украинские окна. Подпись гласит: «Все фейк», а в комментариях полно людей, соглашающихся с тем, что фотография является доказательством того, что война была организована.

Если вам интересно узнать об изображении, самый простой способ проверить его подлинность — выполнить обратный поиск изображения.

Обратный поиск по картинкам вытащил эту статью из снобы. Они сообщают, что это настоящая фотография, сделанная 4 апреля 2022 года в Буче, Украина, фотографом, лауреатом Пулитцеровской премии Родриго Абдом.

Изображение также можно посмотреть на Ассошиэйтед ПрессВеб-сайт с заголовком: «Украинский солдат идет с детьми мимо автомобилей, уничтоженных войной против России, в Буче, на окраине Киева, Украина, в понедельник, 4 апреля 2022 года. Местные власти сообщили Associated Press, что это было не менее 16 детей среди сотен погибших в Буче».

Выполните обратный поиск видео

Вы также можете выполнить обратный поиск видео, сделав снимок экрана подозрительного видео и выполнив обратный поиск изображения, или используя это бесплатное расширение Chrome от InVid и WeVerify.

Это видео было опубликовано режиссером, который, кажется, обращается к толпе актеров. Вейбо, китайский блог-сайт, в своем посте назвал войну на Украине «розыгрышем». Извлечение неподвижного изображения из видео и выполнение обратного поиска изображения в Google доказали, что закулисный фрагмент фильма был взят из этого видео. YouTube видеоОпубликовано в 2013 г. Режиссер, Саймон КоксОн даже написал в Твиттере, что сам клип был фейком и необоснованно использовался для распространения слухов о кризисе в Украине.

Проверьте свои увлечения (и даты)

В качестве общего совета по медиаграмотности: когда вы видите эмоциональные фото или видео с броскими заголовками, такими как «Украина, оснастившая трупы «в Буче манекенами» или «Украина несет ответственность за теракт на вокзале», выполните обратный поиск изображения по запросу «доказательства». .” Чтобы убедиться, что у вас есть полный контекст, прежде чем высказывать мнение. Обратный поиск по изображению или быстрый поиск по ключевому слову помогут вам отследить первоисточник и сообщить, не устарел ли он. Если вы видите утверждение, которое вас шокирует или удивляет, это сигнал остановиться и проверить факты.

оценка

Утверждения о том, что война в Украине является незаконной мистификацией или установкой. Многие из опубликованных видео — это просто отрывки из старых видео на YouTube, а кадры взрывов в Украине явно вырваны из контекста. согласно с Роджер Лауниус, бывший главный историк НАСАОбманчивые теории об исторических событиях, таких как война в Украине, имеют тенденцию укрепляться со временем по мере того, как умирают свидетели, и людям легче отрицать произошедшие события. Мифы и теории заговора развиваются, становясь доминирующей темой.

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