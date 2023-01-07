Нет передышки в боевых действиях на Украине, поскольку шаткое прекращение огня в России заканчивается | Новости

Украинцы и россияне отмечают православное Рождество в тени войны, поскольку сообщения о боевых действиях поступают из восточного Донбасса, несмотря на то, что президент России Владимир Путин в одностороннем порядке приказал своим войскам прекратить наступление.

Украина отвергла 36-часовое прекращение огня с полудня пятницы в ознаменование православного Рождества, которое президент Владимир Зеленский назвал уловкой Путина для поддержки войск, которые понесли тяжелые потери на этой неделе.

Министерство обороны России в субботу настаивало на том, что режим прекращения огня будет соблюдаться до полуночи по местному времени (21:00 по Гринвичу) в столице Украины Киеве, но его армия отразила атаки киевских сил на востоке Украины, в результате чего погибли десятки человек. Украинские игроки в пятницу.

В своем посте в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в субботу российские войска обстреляли десятки позиций и населенных пунктов на линии фронта.

Президент Зеленский заявил, что Москве нельзя доверять теракты.

«Они что-то говорили о якобы прекращении огня. Однако правда в том, что российские бомбы снова попали в Пакмут и другие украинские позиции», — сказал он в видеообращении в субботу.

Нет передышки от боя

Гуманитарный активист Василий Лисин поставил под сомнение одностороннее прекращение огня.

«Когда Путин говорит о прекращении огня, на самом деле все наоборот: прекращения огня нет», — сказал 30-летний мужчина агентству Рейтер в субботу.

Вчера в нас бросили много бомб. Ночью было более-менее тихо. Но обычно так и бывает: сегодня обстрел, завтра тишина.

Ольга, которая отказалась назвать свою фамилию, обрушилась с критикой на рождественский срок для нападения России. «Я думаю, что они нас обманывают, для меня это совершенно очевидно», — сказал 75-летний мужчина.

«Что еще можно сказать? Если кто-то дает обещание, оно должно быть выполнено. Обещания будут выполнены. Я не понимаю, что им нужно?»

Россия заявила, что ее войска ответили только артиллерийским огнем, когда открыли огонь по украинским силам.

Агентство Reuters не смогло определить происхождение снарядов, услышанных в Багмуте.

Глава восточно-Донецкой области Украины заявил в субботу, что двое мирных жителей погибли в результате ударов российских войск в ожесточенном городе Пакмут и к северу от него, Красной Горе.

Губернатор Херсонской области на юге Ярослав Янушевич заявил в субботу, что в пятницу российские войска произвели 39 обстрелов, поразив жилые и жилые дома, а также пожарную часть. Один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Украинский губернатор прифронтовой восточной Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что за первые три часа предполагаемого прекращения огня россияне 14 раз обстреляли украинские позиции и трижды попали в населенный пункт.

Министерство обороны Соединенного Королевства, главный поставщик военной помощи Украине, заявило в субботу, что «боевые действия продолжались на регулярной основе в период православного Рождества».

Путин выглядел одиноким

В Москве во время празднования православного Рождества 70-летний Путин изувечил мужчину, стоящего в одиночестве во время службы в Благовещенском соборе Кремля.

В субботу Путин похвалил Русскую православную церковь за поддержку сил Москвы, воюющих на Украине, в рождественском послании, призванном сплотить людей в поддержку его видения современной России.

В заявлении Кремля, размещенном на веб-сайте Кремля, вместе с фотографией, на которой он стоит перед религиозными иконами, Путин ясно дал понять, что он рассматривает Русскую православную церковь как важную стабилизирующую силу в обществе в то время, когда она была разоблачена как историческая конфликт. Россия и Западная Украина и другие вопросы.

«Очень отрадно отметить огромный созидательный вклад Русской православной церкви и других христианских религий в объединение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление семьи», — сказал Путин.

Историческая служба в Киеве

В 1000-летнем соборе Лавры в столице Украины, Киеве, рождественская служба в субботу была проведена на украинском языке, а не на русском, впервые за несколько десятилетий, подчеркнув, как Украина пытается избавиться от остаточного влияния Москвы на религию. культурной и экономической жизни страны.

На церемонии была усилена охрана, так как прихожанам приходилось проверять паспорта и проходить через металлоискатели. Православные христиане празднуют Рождество 7 января.

В России и Украине православие является доминирующей религией и считается одной из самых прочных связей, связывающих две страны.

Украинцы теперь в значительной степени отвернулись от патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, который поддержал вторжение.

Правительство Украины в четверг приняло управление почтенным Лаврским комплексом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, от Русской православной церкви и разрешило использовать украинскую церковь для проведения рождественских служб.

Анатолий Ливен из Института ответственного государственного управления им. Куинси сказал, что Русская православная церковь, сохраняя свою древнюю идентичность, служит «опорой Российского государства».

«[It is] Центральная сила русского национализма», — сказал он, добавив, что поддержка церковью войны вызвала большой гнев среди украинцев.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в субботу назвал прекращение огня Москвой «фейком» и обвинил российские войска в ведении огня по всей линии соприкосновения.

Соединенные Штаты, объявившие в пятницу о помощи Украине в области безопасности на сумму 3,75 миллиарда долларов, назвали прекращение огня «циничной» тактикой.

Приказ Путина о прекращении боевых действий прозвучал после того, как в результате украинских атак в восточном городе Макеевка погибли по меньшей мере 89 военнослужащих, что стало самой большой гибелью людей в Москве.