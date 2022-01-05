Нет, Путин Сталиным не станет. Мнения

В конце декабря российский суд постановил закрыть Мемориал, организацию, занимающуюся сохранением памяти людей, погибших в результате коммунистического терроризма. Мемориал был основан лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими советскими диссидентами в разгар перестройки в 1989 году, когда политика гласности (свободы слова) Михаила Горбачева позволила Михаилу Горбачеву откровенно говорить о геноцидах Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Трагический символизм этого события трудно переоценить. Официальные основания для запрета Мемориала были основаны на якобы несоблюдении им закона «Об иностранных агентах» — термин, который сразу вызывает воспоминания о советском терроризме ХХ века.

Закрытие организации — серьезный удар по российскому гражданскому обществу и происходит на фоне широко распространенной волны репрессий против противников режима — худшей с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году. Лидер оппозиции Алексей Навальный был брошен в тюрьму в январе прошлого года, когда он вернулся из Германии после отравления, почти смертельного из-за нервно-паралитического газа «Новичок», химического оружия советского производства. В расследовании Bellingcat, медиа-компании, занимающейся расследованиями, и команды Навального обвинили российские спецслужбы.

Власти приступили к подавлению остатков оппозиции во главе с Навальным, при этом сотни активистов и крупных общественных деятелей были вынуждены эмигрировать, а некоторые из наиболее упорных были заключены в тюрьмы. Еще более серьезно то, что Юрию Дмитриеву, известному историку ГУЛАГа и члену организации «Мемориал», открывшему эпоху огромных убийств в Карелии, было увеличено до 15 лет по сфабрикованным обвинениям в жестоком обращении с детьми.

Эта политика репрессий не могла не вызвать исторических параллелей. В канун Нового года активисты оппозиции расклеивали старые советские открытки, посвященные наступлению 1937 года — года, когда сталинский террор достиг своего апогея, когда тысячи невинных людей были арестованы и казнены — не потому, что они сделали что-то конкретное, а просто для реализации система квот. Истребление «врагов народа».

Но, несмотря на очевидные ассоциации с самым трагическим периодом в истории России ХХ века, происходящее в стране — часть совершенно другой истории ХХI века.

Действительно ли Путин планирует стереть память о жертвах коммунизма и, как опасаются некоторые критики, превратиться в нового Сталина, спровоцировав новую волну геноцида? Те, кто с интересом следит за российской политикой, знают, что ответ отрицательный.

В 2015 году открылся государственный музей истории ГУЛАГа. В 2017 году Путин открыл Стену скорби, огромный мемориал в Москве, посвященный жертвам терроризма.

В 2020 году президент России распорядился создать базу данных жертв терроризма. Он станет контролируемой государством альтернативой базе данных, кропотливо составленной исследователями из «Мемориала» за последние 30 лет. Эти детали дают ключ к пониманию мотивов Путина.

Его взбесили не исторические поиски «Мемориала». Настоящая причина в том, что сегодня организация связала эти усилия с защитой прав человека. Он также создал свой собственный центр по правам человека, который отслеживает злоупотребления и выявляет политических заключенных. Он также организовал ежегодное пикетирование перед зданием КГБ (ныне ФСБ) в Москве, где тысячи людей пришли, чтобы назвать имена жертв терроризма в мощном послании «никогда больше» современным нарушителям прав человека.

Российский лидер, бывший офицер КГБ, известен как помешанный на контроле. На самом деле он не против идеологического разнообразия, но он хочет быть тем, кто дергает за ниточки. На протяжении двух десятилетий правления Путина его администрация с переменным успехом пыталась взрастить националистические, коммунистические, либеральные и даже неонацистские группы в качестве альтернативы своим идеологическим коллегам, которые яростно противостояли правительству Путина и участвовали в нем. . в политической борьбе.

Классическая стратегия секретных служб блестяще воплощена в советском фильме 1987 года «Забытый тон флейты», где персонаж из КГБ говорит: «Лучший способ остановить спонтанное движение — это организовать и возглавить его». Этот лозунг получил широкое распространение в современной российской политике.

Именно это и происходит сейчас. Закрывая Мемориал и одновременно создавая про-институты для расследования преступлений коммунистов против человечности, Кремль очищает либеральное крыло российского общества. Но он ведет себя точно так же, одновременно манипулируя нелиберальным крылом, которое склонно отрицать или оправдывать терроризм.

Как и везде, российские поклонники тоталитаризма двадцатого века, как правило, концентрируются на правоохранительных органах и вооруженных силах, став своего рода профессиональной контркультурой среди людей, чья работа включает ношение оружия.

По этой причине, публично осуждая сталинский террор и часто ссылаясь на 1937 год в негативном контексте, Путин презирает сотрудников своего Следственного комитета, органа, ответственного за репрессии сегодня, одетых в форму НКВД, и секретных служб. поставили задачу уничтожить «врагов народа» в 1930-е гг. Лидеры Коммунистической партии России также могут отмечать день рождения Сталина на Красной площади.

В то же время режим Путина подавил часть крайне левых, которых он считает своими противниками. Молодые коммунисты из крайне левой оппозиционной организации «Левый фронт» отбыли тюремное заключение по обвинению в заговоре с целью свержения правительства во время протестов на Болотной улице в 2011–2012 годах.

В этом году волна репрессий обрушилась на умеренных левых, которые баллотировались на общенациональные и региональные выборы по списку Коммунистической партии. Главе Московской коммунистической партии Валерию Рашкину, который поддерживает неоднозначные отношения с движением Навального, предъявлены обвинения в браконьерстве, которые, по мнению многих, являются политически мотивированными.

В том же духе Кремль расправился с ультраправыми группами. Например, он позволил неонацистам из петербургской группировки «Русич» интегрироваться в наемную армию Вагнера, которая использовалась для «явного» военного вмешательства в украинский, сирийский и другие конфликты.

В то же время репрессии против крайне правого и националистического крыла были суровыми, многие ключевые лидеры и многие активисты были приговорены к длительным тюремным срокам. В 2020 году самый известный неонацистский деятель Максим Марцинскивич, также известный как Тесак, умер в своей тюремной камере в подозрительных условиях, а адвокаты заявили, что на его теле были следы пыток. Многие из товарищей Тайсака бежали на Украину, где они присоединились к полку «Азов», сражающемуся против сил, поддерживаемых Россией.

Режим Путина рассматривает тоталитарные идеологии 20-го века как модные бренды — визуально привлекательные, но довольно бессмысленные с точки зрения современной политики. Все, что имеет значение, — это лояльность их последователей. Это определяет его политику в отношении исторической памяти сегодня. Режим также хорошо понимает, что его американские оппоненты цинично манипулируют исторической памятью для разжигания поляризации и радикального национализма в таких местах, как Украина, и других странах, соседствующих с Россией.

Никогда не удавалось использовать линзу двадцатого века для понимания России в двадцать первом веке. Вместе с геополитикой он скрывает реальные силы современных политических технологий и глобализации, которые действуют в путинской России — стране, которая находится в авангарде глобальной тенденции нелиберального популизма, охватывающей Европу и Соединенные Штаты. Использование перспективы двадцать первого века для разговора о России сегодня может помочь объяснить, что происходит в стране, включая волну репрессий, которую она переживает в настоящее время.

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