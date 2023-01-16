Нет пути к постоянной русской победе

«Не сбрасывайте со счетов Россию», — туманно предупредил европейский дипломат с большим опытом работы в Москве. Это справедливое замечание. Вторжение Владимира Путина в Украину пошло не по плану. Но Россия остается огромной страной с обильными ресурсами и жестоким и жестоким правительством.

Спецслужбы Украины считают, что дальнейшие призывные кампании могут позволить России развернуть армию 2-миллионная армия начать новое наступление в конце этого года. Президент Владимир Зеленский недавно предупредил, что Москва вскоре может предпринять новую попытку захватить Киев.

Но даже прорыв на поле боя не мог принести России прочной победы. Представьте, что войска Путина совершили какое-то коварное чудо и потерпели поражение Украина Он сверг правительство Зеленского. Что дальше?

Реальность такова, что израненная и изолированная Россия оказалась бы втянутой в многолетнюю партизанскую войну, по сравнению с которой Афганистан выглядел бы пикником. Оккупационные силы или коллаборационистское правительство в Киеве будут подвергаться постоянным атакам. «Победа» подтолкнет Россию к затяжной катастрофе.

Путин и его союзники до сих пор находят утешение в истории. Россия потерпела ужасные поражения от рук Наполеона и Гитлера, но в итоге победила. Но эти войны были оборонительными. Зная, что отступать им некуда, русские сражались до победного конца. На этот раз свою Родину защищают украинцы.

В предыдущих крупных войнах Россия также была частью более крупного европейского союза. Но теперь, как недавно заметил прокремлевский стратег Дмитрий Тренин Статья: «Впервые в истории России Россия не имеет союзников на Западе». На самом деле антироссийская коалиция простирается далеко за пределы Европы. Как мрачно добавляет Тренин: «Степень сплоченности между англоязычными странами и европейскими и азиатскими союзниками вокруг Соединенных Штатов достигла невиданного ранее уровня».

В этой новой ситуации Россия вынуждена искать друзей в Азии и Африке. Кремль находит некоторое утешение в том, что ведущие страны «Глобального Юга», такие как Китай, Индия, Южная Африка и Индонезия, не присоединились к международным санкциям против России. Но, за исключением Ирана, эти страны не оказали России военной поддержки, сравнимой с западным оружием, которое вливается в Украину.

Зависимость от Глобального Юга предполагает переориентацию российской экономики, которая последние 30 лет строилась в основном на экспорте энергоресурсов в Европу. Россия также сейчас находится в опасной зависимости от Китая.

Как Путин втянул свою страну в эту неразбериху? Корень проблемы кроется в его неспособности смириться с потерей статуса великой державы, с чем уже столкнулись другие европейские страны. (Кто-то может сказать, что Брексит показывает, что Британия еще не достигла цели. Но поскольку акты членовредительства продолжаются, это ничто по сравнению с тем, что Путин сделал с Россией. Катастрофическим эквивалентом стало британское вторжение в Ирландию.)

Ностальгический европейский порядок Путина построен на соперничестве великих держав. Не в силах понять новый порядок, основанный на сотрудничестве между государствами под эгидой Европейского Союза и НАТО, Путин в конечном итоге изолировал Россию от всего европейского континента. Как Анджела Стент из Джорджтаунского университета. положи это«Путин закрыл окно в Европу, которое открыл Петр Великий» в 18 веке.

Если бы Путин согласился с тем, что Россия постоянно находится в нижнем эшелоне великих держав, у российского государственного искусства были бы возможности играть роль сбалансированной средней державы. Вместо этого Путин перестарался с Украиной. Ироничный вывод заключается в том, что Россия, скорее всего, выйдет из этой войны еще более ослабленной как мировая держава.

Безвыходное положение России привело к своего рода нигилизму среди части элиты страны, а телеведущие громко фантазируют о ядерная война и Армагеддон. Все чаще российские стратеги, выступающие за войну, делают это не потому, что видят реальную перспективу победы, а потому, что трудно предвидеть поражение. В своей мрачной статье Тренин, бывший полковник ГРУ, а затем директор ныне закрытого Московского центра Карнеги, говорит, что «хотя теоретический путь к капитуляции» для России существует, этот вариант неприемлем, поскольку может привести к « национальная катастрофа», хаос. Возможная и безоговорочная потеря суверенитета.

Страх перед таким исходом приводит Тренина к выводу, что у России нет другого выбора, кроме как сражаться как «воюющая нация, защищающая свой суверенитет и целостность», даже если это потребует «больших жертв» на протяжении «многих лет». Следование по этому кровавому пути, утверждает Тренин, требует «безоговорочного патриотизма элиты».

Но это очень странное определение патриотизма. Какой патриотический русский захочет продолжать посылать своих граждан на смерть в жестокой агрессивной войне, которая сделает страну беднее, более изолированной, диктаторской и еще более ненавидимой во всем мире?

Настоящие русские патриоты — это те, многие из которых сидят в тюрьмах или в ссылке, и полны решимости остановить Путина и его войну. Только когда это произойдет, у России появится шанс восстановить свое моральное, экономическое и международное положение.

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