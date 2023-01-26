Нет русских, нет проблем, потому что Конте и Маки выиграли титул Европары

Сара Конте и Николо Масси выиграли титул в парном разряде на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо, Финляндия, в четверг, в полной мере воспользовавшись отсутствием традиционно доминирующей сборной России.

Конти и Масии представили сильную короткую программу, которая вывела их в лидеры, набрав 195,13 балла после произвольной программы.

Вторая итальянская пара, Ребекка Джиларди и Филиппо Амброзини, неожиданно заняла второе место, заняв лишь пятое место в короткой программе с 186,96 балла.

Немки Анника Хоккей и Роберт Кункель заняли третье место со временем 184,26.

«Это очень много значит для нас, мы действительно любим кататься на коньках для нашей страны», — сказал Мации после исполнения саундтрека к фильму «Cinema Paradisio».

«Мы допустили несколько очевидных ошибок, мы действительно не знаем почему, но толпа была рядом с нами и действительно подталкивала нас к тому, чтобы мы лучше справлялись с элементами, которые появились позже.

«Я думаю, что мы заслужили праздновать сегодня вечером».

Российских фигуристов отстранили от чемпионатов после вторжения в Украину.

В прошлом году Россия заняла первое место в этом мероприятии.

Россия также доминировала в женском турнире 2022 года, но в четверг настала очередь блистать грузинка Анастасия Губанова.

Она возглавила короткую программу с 69,81 балла, а любимица Бельгии Лоэна Хендрикс заняла второе место с 67,85 балла.

«Я не ожидала такого результата, потому что каталась не идеально», — сказала Губанова, выступавшая за сборную России до лета 2021 года.

«Это мой второй чемпионат Европы. Я чувствую, что набрался опыта и работаю над тем, чтобы стать немного спокойнее. Стараюсь не слишком много думать о медали».

Произвольная программа запланирована на субботу.

Дэйв / dmc-dj / dmc