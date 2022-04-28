Нет, самолеты НАТО не уничтожали российские самолеты

27 апреля в Facebook был прочитан пост под названием «Война начинается», в котором был показан видеоклип с портфелем, содержащим кадры полета разных самолетов.

Конечно, война началась после вторжения России в Украину. Но этот пост свидетельствует о том, что конфликт перерос в мировую войну.

«F-35, F-16 и МиГ-29 НАТО перехватывают и уничтожают российские самолеты в воздушном пространстве Польши»,

Это потрясающе почта В рамках усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей ленте новостей. (Подробнее о нашем сайте Партнерство с Facebook.)

Это потому, что это утверждение является «ложным», заявила Доун Мурти, представитель командования ВВС НАТО.

«Авиационное командование союзников может подтвердить, что вторжения российских самолетов в воздушное пространство союзников не было», — сказал Мурти.

Мы не нашли новостных сообщений или надежных источников, подтверждающих заявление о видео на Facebook.

НАТО регулярно публикует обновления на своем веб-сайте, когда ее самолеты перехватывают другие самолеты.

Связанное видео

В декабре 2020 года, например, НАТО объявить В том же году ее военно-воздушные силы по всей Европе более 400 раз поднимались в воздух для перехвата неопознанных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству коалиции. Большинство этих вылетов — почти 90% — были ответом на полеты российской военной авиации.

в последние дни объявить 3 февраля они перехватили (но не уничтожили) две группы российских военных самолетов. Это произошло над Баренцевым морем и у берегов Шотландии; В то время НАТО заявило, что самолет не входил в воздушное пространство союзников.

Мы оцениваем этот пост неправильно.