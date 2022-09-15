Нет, украинское издательство не выпускало карты, удаляющие оккупированные Россией территории.

В видео, размещенном в российских аккаунтах Telegram, мужчина утверждает, что нашел учебник географии для украинских старшеклассников, в котором карта Украины была разрезана пополам, что привело к потере территорий, оккупированных российскими войсками. Но несколько подсказок в видео указывают на то, что это подделка, заверил нас издатель книги.

Если у вас есть только одна минута

Видео, которое было просмотрено до 110 000 раз в российской учетной записи Telegram, а также в Facebook, в котором якобы показан учебник для украинских старшеклассников, удаляет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Несколько графических несоответствий показывают, что эта страница книги была добавлена

В компании «Картографія», которая издает книгу, нашу редакцию заверили, что это подделка.

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«Это новая реальность», — сказал украиноязычный мужчина, указывая на карту в учебнике для украинских 11-классников.

В этой синей книге уточняется, что на карту Украины не входят Херсонская, Запорожская, Харьковская, Донецкая или Луганская области. Каждый из этих районов либо оккупирован российскими войсками, либо является территорией, в которой действуют сепаратистские группировки. Он также показывает, что Львовская и Закарпатская области на западе больше не являются частью страны, без указания причин.

Некоторые публикации, включая это видео, также поделились изображением рассматриваемой карты, заявив, что это «новая версия», на которой «половины Украины больше не существует». Они утверждают, что учебники начинают отражать российский прогресс.

Выполнив обратный поиск изображения синей обложки этой книги (нажмите сюда Чтобы узнать, как), вы можете найти сайты, которые предлагают его для продажи, такие как сюда. Путеводитель называется «Контурная карта истории Украины» и издается Картографія («Картография» на английском языке).

Компания сообщила мониторам France 24, что карта, представленная в книге, является «подделкой». Пришлите нам фото карты границ Украины, представленной на странице 12 издания 2022 года.

История продолжается

Сравнивая графический стиль настоящего учебника с показанным на видео, есть несколько доказательств того, что карта, на которой вырезана половина территории Украины, является подделкой.

Во-первых, не видно номер страницы в правом верхнем углу и название карты.

Карты в реальном гайде синие и имеют очертания, чего нет у карт в видео.

Наконец, как сайт Gwaramedia.com Примечания, основной материал хорошо виден на страницах видео. Обычно вы можете увидеть основной материал только тогда, когда открываете книгу на ее центральных страницах.

В этом 12-страничном буклете центральные страницы будут на шестой и седьмой страницах. Но эти страницы должны выглядеть так, как показано на изображении ниже.

Карты, показанные в книге, как показано на видео, особенно внизу предполагаемой седьмой страницы, не соответствуют картам в реальном учебнике.

Нынешние границы официально установлены Законами Украины «О правопреемстве Украины» от 12 сентября 1991 г. и «О границах Государства Украина» от 4 ноября 1991 г. До сих пор существуют спорные моменты, в частности О КрымеПрисоединен к России в 2014 году, а муниципалитет Севастополь Где находится российская военно-морская база.