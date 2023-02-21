Нет ясности ни с нейтралитетом, ни с Олимпийскими играми для России — NECN

В понедельник правительства 35 стран выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет уточнить определение «нейтралитета», поскольку он ищет способ позволить российским и белорусским спортсменам вернуться в международный спорт и, в конечном итоге, на Олимпийские игры в Париже в следующем году. .

«Пока не будут решены эти фундаментальные вопросы, а также значительное отсутствие ясности и конкретных деталей рабочей модели «нейтралитета», мы не согласны с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены вернулись к соревнованиям», — говорится в заявлении.

Среди подписавшихся под заявлением официальные лица из США, Великобритании, Франции, Канады и Германии. Эти пять стран привезут почти пятую часть всех спортсменов на Игры в Токио в 2021 году. Другие страны, которые высказали предположение о возможности бойкота Олимпийских игр, если война продолжится, — такие как Польша, Латвия, Литва и Дания — также подписали манифест, который вскоре остановился. упоминаний о бойкоте.

Заявление стало результатом саммита 10 февраля в Лондоне между лидерами правительства, которые заслушали президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что российским спортсменам нет места на Олимпийских играх в Париже, пока продолжается вторжение страны в Украину.

Международный олимпийский комитет пытается найти способ допустить россиян на Олимпиаду, ссылаясь на мнение экспертов ООН по правам человека, которые считают, что россияне и белорусы не должны сталкиваться с дискриминацией только за получение паспорта. Международный олимпийский комитет хочет, чтобы участники из тех стран, которые не поддержали войну, могли соревноваться как нейтральные спортсмены, а символы их стран не допускаются.

Помощник госсекретаря Ли Саттерфилд подписал заявление от имени Соединенных Штатов. В отдельном заявлении она подчеркнула необходимость разъяснения Международным олимпийским комитетом определения нейтралитета.

«Соединенные Штаты продолжат присоединяться к большому сообществу наций, чтобы призвать Россию и Беларусь — а также плохих игроков, которые диктуют свои действия — к ответственности за эту жестокую войну», — сказал Саттерфилд. «Россия снова и снова доказывает, что ей наплевать на правила и не в состоянии их соблюдать — и в международном спорте, и в международном праве».

Признавая, что у них есть основания выступать в качестве нейтральных спортсменов, официальные лица в совместном заявлении отметили, насколько тесно связаны спорт и политика в России и Беларуси. Россия вторглась в Украину год назад в пятницу, и Беларусь была ближайшим союзником России.

«У нас есть серьезные опасения по поводу возможности участия российских и белорусских олимпийских спортсменов в качестве «нейтральных» — в соответствии с условиями МОК о неидентификации со своей страной — когда они напрямую финансируются и поддерживаются их странами (в отличие, например, от Тесные связи и аффилиация между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают явную озабоченность. Таким образом, наш коллективный подход не был основан на дискриминации просто по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть решены МОК».

Когда началась война, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям запретить россиянам участвовать в соревнованиях, назвав это мерой безопасности этих спортсменов. Ситуация изменилась в начале этого года. На прошлой неделе президент МОК Томас Бах заявил, что МОК солидарен с украинскими спортсменами, но этот спорт также должен уважать права человека всех спортсменов.

История покажет, кто больше делает для мира. «Те, кто пытается держать линии открытыми, общаться, или те, кто хочет изолировать или разделить», — сказал Бах.

Представитель МОК сказал, что ждал комментариев, пока не увидел официальное заявление.

Также на прошлой неделе депутаты Евросоюза осудили усилия Международного олимпийского комитета по реинтеграции России в мировой спорт. Парламент ЕС попросил 27 государств-членов оказать давление на МОК, чтобы тот отменил его решение, и заявил, что подход олимпийского органа «ставит в неловкое положение международный спортивный мир».

В заявлении, сделанном в понедельник, содержится призыв к МОК дать разъяснения, в котором говорится, что самым быстрым способом для России вернуться на международную спортивную арену будет «прекращение войны, которую они начали».