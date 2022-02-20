Нет Nfts, но интересно

Я все это читал. снимок экрана : ГБО

Если вы тот, кто любит играть Последняя фантазия XIV, но для тех из вас, кто ненавидит идею NFT, вы будете рады услышать, что они вряд ли будут смешиваться. По словам продюсера и директора игры Наоки Ёсида, NFT не появятся в популярной MMO в ближайшее время. Однако Йошида ясно дал понять, что он по-прежнему интересуется концепцией NFT и считает, что они могут работать в будущих играх, которые были разработаны с их учетом.

Как я это заметил Ван БайтВчера Йошида появился в серии Final Fantasy XIV «Письмо от продюсера». во время потоковой передачиПоговорите о технологии блокчейна в играх, NFT и о том, как она войдет в будущее видеоигр и Square Enix.

Во время трансляции Йошида пояснил, что NFT не будут добавлены в ФФ14.

В зависимости от того, как Последняя фантазия 14 Он был разработан, и на данный момент мы не собираемся включать в игру какой-либо элемент NFT, — объяснил Йошида, — Если кого-то это беспокоит или беспокоит, я могу прямо сейчас заявить, что у нас нет никаких намерений. включить это в игру».

Позже в эфире он удвоил свое обещание, сказав: «Никаких NFT в ФФ14Не волнуйтесь. Тем не менее, я все еще немного беспокоюсь, но не об этом ФФ14.

Ранее в этом году генеральный директор Square Enix Юсуке Мацуда Разместите письмо, восхваляющее NFT Скорее, он надеялся, что технология читерства, притворяющаяся будущим, станет «основной тенденцией в играх будущего». В своем новогоднем обращении генеральный директор Мацуда предложил пустые модные словечки, расплывчатые намеки и изменившиеся мысли о потенциальных планах Square Enix, связанных с технологией метавселенной, NFT и блокчейном. Это было… не здорово!

Йошида знал об этом сообщении и прокомментировал его во время трансляции, пояснив, что после публикации письма генерального директора Square Enix отметила: Много отзывов» о NFT и количестве западных игроков, которые казались «противниками» их. Далее он объяснил ситуацию в потоке, предполагая, что люди, похоже, нервничают по поводу NFT.

Однако не думайте, что Йошида против идеи включения NFT в видеоигры. Я имею в виду, это было бы мило! Но нет. Вместо этого Йошида выразил любопытство к играм и играм NFT: «Это не имеет абсолютно никакого отношения к ФФ14«.

«Я думаю, что сама машина может быть чем-то, что сделает концепцию видеоигры немного более интересной», — объяснил Йошида. «Однако нам нужно будет разработать конкретную игру, которая соответствует концепции NFT».

Напоминание о том, что NFT — это гигантская афера И Больше людей и компаний в игровой индустрии должно быть Стремление заявлять об этом публично и часто. Однако, как и следовало ожидать, Кажется, что большинство компаний более чем готовы это сделать. Начать продавать игроков в NFT и oЕсть ерунда, работающая на блокчейне Для того, чтобы быстро заработать деньги до того, как лопнет неизбежный пузырь.

Этот поп не мог появиться достаточно скоро!