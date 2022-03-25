Неудачи Эльвиры Набиулиной — экономическая катастрофа для России

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России (ЦБР) с 2013 года, возможно, является самым международно признанным должностным лицом в правительстве президента Владимира Путина. В 2019 году Forbes поставил ее на 53-е место среди самых влиятельных женщин мира. За плечами у нее звездная карьера. Однако сегодня это один из многих провалов коррумпированного путинского правления.

Набиулина происходила из либерального экономического истеблишмента Высшей школы экономики, где ее муж, Ярослав Кузьминов, почти три десятилетия был ректором университета, и принадлежала к группе, окружавшей великого либерального министра экономики Евгения Ясина. В ранние годы правления Путина она была первым заместителем министра экономического развития и торговли, и многие считали ее компетентным технократом. С 2007 по 2012 год она занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем в течение года была ближайшим экономическим советником Путина.

В 2013 году уважаемый технократ Сергей Игнатьев решил уйти с поста главы ЦБ РФ. Необычно то, что между Сергеем Глазьевым, старомодным коммунистом, выступавшим за очень мягкую денежно-кредитную политику, и несколькими «системными либералами», выступавшими за жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции, возникли ожесточенные публичные дебаты.

В конце концов, Набиуллина, наиболее близкая к Путину на тот момент либералка, была предложена либеральным лагерем главой ЦБ РФ и назначена летом 2013 года. Ее слабостью была некомпетентность в макроэкономической политике. Еще одной проблемой был ее стиль: она женщина небольшого роста, отзывчивая и тихая. Я никогда не слышал, чтобы она повышала голос, ее трудно ненавидеть. Либералы боялись быть слишком мягкими.

Мировая общественность была экстравагантна с Набиуллиной. В 2017 году британский журнал The Banker назвал Набиуллину «Центральным банкиром года в Европе». В 2018 году Международный валютный фонд пригласил ее прочитать престижную ежегодную лекцию Мишеля Камдессю.

Он был отмечен за три основных достижения. Во-первых, она закрыла около 500 мошеннических российских банков, чего не сделал ее добрый предшественник Игнатьев. Во-вторых, за счет жесткой денежно-кредитной политики она снизила инфляцию. В-третьих, Россия перешла к таргетированию инфляции по плавающему курсу.

Хотя эти достижения кажутся впечатляющими, их послужной список менее позитивен, чем кажется на первый взгляд.