Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России (ЦБР) с 2013 года, возможно, является самым международно признанным должностным лицом в правительстве президента Владимира Путина. В 2019 году Forbes поставил ее на 53-е место среди самых влиятельных женщин мира. За плечами у нее звездная карьера. Однако сегодня это один из многих провалов коррумпированного путинского правления.
Набиулина происходила из либерального экономического истеблишмента Высшей школы экономики, где ее муж, Ярослав Кузьминов, почти три десятилетия был ректором университета, и принадлежала к группе, окружавшей великого либерального министра экономики Евгения Ясина. В ранние годы правления Путина она была первым заместителем министра экономического развития и торговли, и многие считали ее компетентным технократом. С 2007 по 2012 год она занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем в течение года была ближайшим экономическим советником Путина.
В 2013 году уважаемый технократ Сергей Игнатьев решил уйти с поста главы ЦБ РФ. Необычно то, что между Сергеем Глазьевым, старомодным коммунистом, выступавшим за очень мягкую денежно-кредитную политику, и несколькими «системными либералами», выступавшими за жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции, возникли ожесточенные публичные дебаты.
В конце концов, Набиуллина, наиболее близкая к Путину на тот момент либералка, была предложена либеральным лагерем главой ЦБ РФ и назначена летом 2013 года. Ее слабостью была некомпетентность в макроэкономической политике. Еще одной проблемой был ее стиль: она женщина небольшого роста, отзывчивая и тихая. Я никогда не слышал, чтобы она повышала голос, ее трудно ненавидеть. Либералы боялись быть слишком мягкими.
Мировая общественность была экстравагантна с Набиуллиной. В 2017 году британский журнал The Banker назвал Набиуллину «Центральным банкиром года в Европе». В 2018 году Международный валютный фонд пригласил ее прочитать престижную ежегодную лекцию Мишеля Камдессю.
Он был отмечен за три основных достижения. Во-первых, она закрыла около 500 мошеннических российских банков, чего не сделал ее добрый предшественник Игнатьев. Во-вторых, за счет жесткой денежно-кредитной политики она снизила инфляцию. В-третьих, Россия перешла к таргетированию инфляции по плавающему курсу.
Хотя эти достижения кажутся впечатляющими, их послужной список менее позитивен, чем кажется на первый взгляд.
Несмотря на то, что в 2013-2017 годах он закрыл многие плохие частные банки, он позволил весьма сомнительным банкам поглотить обанкротившиеся банки. Некоторые из них принадлежали государству, например ВТБ, но три основные консолидированные компании были частными банками: Банк Открытие и Бинбанк и Промсвязьбанк. Каждый из них приобрел около десятка обанкротившихся частных банков.
Осенью 2017 года все три подконтрольных Набиуллиной банка — три из пяти крупнейших частных банков России — потерпели крах из-за недобросовестной практики и явно незаконных действий. Его должно было конфисковать государство. Центральный банк не смог очистить банковскую систему.
В результате такой значительной национализации банка осенью 2017 года доля государства в банковской системе неуклонно росла примерно до 70%. При Набиуллиной не было предпринято ни одной успешной попытки приватизировать какой-либо государственный банк. Намеренно или нет, но я стал гробовщиком частного банковского дела в России.
В связи с крахом банка в 2017 году несколько высокопоставленных чиновников ЦБ РФ были обвинены в коррупции в крупных размерах, но никто не был привлечен к ответственности. В 2018 году, после того как США раскрыли, что Александр Торшин был шпионом, Набиуллина назначила его заместителем губернатора на три года, предположительно, потому, что этого потребовала одна из российских спецслужб.
Реакция Набиуллиной на макроэкономическую стабильность в России также неоднозначна. Это вызвало совершенно ненужные кризисы рубля в декабре 2014 и декабре 2016 года, потому что ближайшему помощнику Путина Игорю Сечину нужно было погасить огромные внешние долги «Роснефти», возникшие в результате его непомерной покупки ТНК-ВР. Независимый управляющий центральным банком мог бы отказаться, но Набиуллина не независима. Он подчинился и рефинансировал эти крупные кредиты, хотя в обоих случаях это дестабилизировало рубль.
Установленные ими высокие процентные ставки не были причиной относительно низких темпов инфляции — большую роль в этом сыграли крупные валютные кризисы, — и русский народ страдал от политики крайней жесткой экономии. Почему-то западные экономисты, осуждающие относительно умеренную политику жесткой экономии Германии, хвалят гораздо более жесткую политику России.
По указанию Путина Набиуллина накопила международные валютные резервы России на сумму 640 миллиардов долларов, в то время как российский народ страдал от ее жесткой политики жесткой экономии. Теперь ясно, что это была не разумная экономическая политика, а скорее подготовка к войне.
Война Путина на Украине окончательно сломала ауру Набиулины. Накопив большие валютные резервы, это позволило Путину начать войну. Она не понимала, что Запад может заморозить резервы, хотя и сделал это для ряда других стран, таких как Иран и Ливия. Когда 28 февраля были введены западные санкции, она вышла из себя и удвоила российскую процентную ставку до 20 процентов, усугубив финансовую панику. Все финансовые рынки закрыты на один месяц. Когда он был частично открыт, он был высокоорганизованным. Это также положило конец конвертируемости рубля.
Вместо обеспечения макроэкономической стабильности она участвовала в путинском возвращении российской экономики в советское время и разрушила Корейскую Народно-Демократическую Республику. Ходят слухи, что она хочет уйти в отставку, но Путин ее отставку не принял. Для всех было бы лучше, если бы он это сделал.
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