Неудивительно, что новое обновление Zelda: Tears of the Kingdom устраняет сбои в репликации предметов.

Nintendo выпустила свое четвертое обновление для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в начале этой недели, и, как обычно, ряд проблем был решен, чтобы «улучшить игровой процесс».

Хотя Nintendo не вдавалась в подробности об этих дополнительных улучшениях, они были быстро обнаружены. Версия 1.2.0 Он больше не поддерживает некоторые глюки дублирования предметов. Да, чтобы прекратить погоню, Nintendo все еще ведет войну со скрытыми сбоями.

Мало того, что есть доказательства этого на нескольких учетных записях игроков, но есть также Также ряд отчетов, подтверждающих, что некоторые из уязвимостей больше не работают.. За последнюю неделю на YouTube появилось множество видеороликов, в которых показаны ошибки, которые все еще можно использовать. и совместимый С версии 1.2.0.

нравиться Реклама таких сайтов, как Eurogamer, такие глюки, как «Замороженное мясо» и «Полая пропасть Тобио», больше не работают, но некоторые из новых глюков уравновешивают это. Один, в частности, позволяет игрокам «легко получить 1 миллион рупий всего за несколько минут».

Таким образом, несмотря на усилия Nintendo по минимизации сбоев в новой игре Zelda, похоже, сообщество все еще находит всевозможные методы, чтобы удвоить количество предметов в инвентаре Линка — от сбоев памяти до прыжков и многих других трюков. Игроки также могут отключить автоматические обновления для Tears of the Kingdom, чтобы продолжать использовать более старые версии игры.