Неужели русский медведь просто моргнул, когда пригрозил вторжением в Украину? | Новости, спорт, вакансии

ВАШИНГТОН. Возможно, у президента Джо Байдена есть основания говорить, что его усилия по предотвращению войны на Украине окупаются.

Сдержанный ответ российского президента Владимира Путина о том, что дипломатия будет продолжаться, намекает на то, что первые крупномасштабные боевые действия между Востоком и Западом со времен окончания Второй мировой войны, возможно, идут на убыль.

Если это так, то Байден, возможно, по крайней мере получил передышку от общественного скептицизма по поводу предполагаемой эффективности его внешней политики. Как 36-летний ветеран Сената, в том числе восемь лет в качестве председателя комитета по международным отношениям, Байден был выбран президентом Бараком Обамой вице-президентом, чтобы компенсировать отсутствие у него опыта внешней политики.

Байден отчаянно нуждался в признаке президентской эффективности в свете снижения его популярности в опросах общественного мнения в первый год его пребывания в Овальном кабинете.

Его избрание в 2020 году широко объясняется тем фактом, что он не был Дональдом Трампом, и по тем же меркам можно ожидать, что он будет представлен в 2024 году, если Трамп попытается вернуться.

В следующий раз избиратели получат дополнительное преимущество, зная, что они пойдут на выборы таким президентом, каким будет каждый мужчина в ближайшие четыре года. Трамп уже доказал свою непригодность для этой работы. Пока что кажется, что Байдена еще нет.

Если ужасная вспышка войны в Украине будет предотвращена под наблюдением Байдена, избиратели могут быть вознаграждены его президентской гонкой еще раз.

Тем не менее, общественный скептицизм, кажется, цепляется за него по поводу его любви к прошлым словесным оплошностям и его продолжающемуся безрассудству на президентских пресс-конференциях.

Недавнее решение пригласить его на беспрецедентное 90-минутное шоу для журналистов, которое он предложил продлить еще дольше, продемонстрировало уверенность персонала в его способности постоять за себя или, по крайней мере, в его уверенности в том, что он продает себя как народ. . Прямо снайпер.

Ничто так не укрепляет общественное доверие к этому знакомому сплетнику, как противостояние главному иностранному противнику, вроде ужасного русского медведя.

Если результатом станет длительное ослабление нынешней напряженности между двумя глобальными военными державами, у Байдена будет лучший аргумент, который только можно вообразить, чтобы выиграть еще четыре года, независимо от его возраста, в матче-реванше в 2024 году с ненадежным Дональдом Трампом.

Примечание редактора: последняя книга Жюля Уитковер «Вице-президент США: от ненужности к власти». Издано Смитсоновскими книгами. Вы можете ответить на эту колонку на сайте juleswitcovercomcast.net.

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