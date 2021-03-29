Неужели Call of Duty просочилась из подписи Bears / Steelers?

Новости НФЛ действительно могут прийти откуда угодно. Даже из онлайн-игры между совершенно незнакомыми людьми.

Пользователь Reddit ProbationOfficer2035 опубликовал слепой самородок в субботу, что должно быть одной из наиболее вероятных случайных утечек новостей за последнее время. К теме Reddit NFL О том, что считается торговлей. Дело было не в том, что у пользователя была какая-то информация о чем-то в действии – это было Как У них есть блок.

В этом случае? В некоторой степени невероятно, это прозвучало из открытого микрофона во время онлайн-игры Call of Duty под названием Warzone, в которой есть возможность случайным образом сотрудничать с незнакомцами и играть вместе виртуально. В данном конкретном случае этот самопровозглашенный пользователь Reddit (который является самопровозглашенным фанатом Green Bay Packers) также сотрудничал с другим значительным злоумышленником Chicago Bears, Рашадом Кордом. Что ж, если вы играете в Call of Duty онлайн, вы часто получаете случайных товарищей по команде, чей открытый микрофон может практически уловить его. все Это сказано в их комнате. Включая разговоры людей, которые не играют в игру.

По описанию испытателя 2035 года…

(Изображение с Reddit / ProbationOfficer2035)

Обычно это ерунда. Но сразу после этого поста на Reddit – и, возможно, не подозревая, что кто-то подслушал их разговор на заднем плане – Кауард, который был свободным агентом Bears и не делал предложения от команды, написал в Твиттере:

Затем наступило воскресенье, когда клиент Coward, Брайан Адкинс, написал в Твиттере продолжение, адресованное жене Coward (заядлый игрок своего канала Twitch), которая, похоже, подтверждает, что что-то действительно произошло в случайном «Call of Duty»:

История продолжается

Конечно, ничто из этого на самом деле не подтверждает признаки Трусости с Стилерс – и по состоянию на вечер воскресенья ни одна сделка не была заключена. Но по крайней мере одно можно сказать наверняка: слухи НФЛ повсюду, включая другую сторону игрового микрофона.

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