Неуправляемая китайская ракета летит к Земле

Наносили ли обломки ракет ущерб в прошлом?

Два из трех предыдущих пусков «Чанчжэн-5Б» — одной из самых мощных ракет, находящихся в эксплуатации на сегодняшний день, — закончились падением крупных кусков металла вблизи населенных пунктов. Хотя никто не пострадал, близость иллюстрирует риски.

При первом запуске в 2020 году ракета-носитель совершила неконтролируемый вход в атмосферу над Западной Африкой, где обломки упали на деревню в Кот-д’Ивуаре. После третьего пуска, в июле, было Неконтролируемый повторный вход в атмосферу над Юго-Восточной Азиейс посадочной рубкой в ​​Малайзии.

«И снова большие куски металла упали рядом с людьми», — сказал доктор Муллхаупт.

Он сказал, что нет никаких признаков того, что Китай внес какие-либо существенные изменения в конструкцию ракеты, которые потребуются для управляемого входа в атмосферу.

Произойдет ли это снова?

В следующем году у Китая запланирован как минимум еще один запуск Long March 5B, чтобы вывести на орбиту космический телескоп Xuntian, который мог бы конкурировать с ним. Космический телескоп НАСА Хаббл.

Не исключено, что на Земле вновь появятся обломки американских ракет и космических кораблей, как и часть космического корабля SpaceX, расположенная в Австралии.

Но вам не нужно беспокоиться о предстоящем полете массивной лунной ракеты НАСА, Space Launch System, сообщает агентство. SLS, самая большая ракета, которая летала со времен ракеты Saturn V, использовавшейся в миссиях Apollo, должна совершить свой первый полет в конце этого месяца. Его основной центр перемещается примерно на орбиту, но представители НАСА заявили в четверг, что его траектория предназначена для повторного входа вскоре после запуска в обозначенную необитаемую зону.

«Он находится в районе океана, где он никого не затронет», — сказал Джеймс Фри, заместитель администратора исследовательских систем НАСА.

Кейт Брэдшер Участвовал в подготовке отчетов и мне вас Внесите свой вклад в исследования.