Неуправляемая ступень ракеты спускается к земле

Кэти Хант, CNN

Космические эксперты отслеживают часть российской ракеты, которая должна неконтролируемо вернуться в атмосферу Земли в течение следующих 24 часов.

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области на северо-западе России в понедельник, 27 декабря. В ходе запуска тестировалась новая разгонная ступень ракеты, соответственно, носитель Persei Booster. Государственному информационному агентству ТАСС.

«Можно с уверенностью сказать, что в течение следующих 24 часов, но никто не может сказать где, потому что в течение нескольких часов произойдет несколько извержений по всему миру», — сказал Хольгер Край, глава Европейского космического агентства (ESA) Офис по мусору, сообщил CNN.

Большая часть космического мусора сгорает при повторном входе в атмосферу Земли, но более крупные его части могут причинить ущерб, если они приземлятся в населенных пунктах.

По словам Крэгга, российский ракетный сегмент двигался со скоростью 7,5 километров в секунду (4,7 мили в секунду), а обратная широта, вероятно, будет между 63 градусами к северу и югу от экватора.

уровень опасности

Хотя маловероятно, что это причинит кому-либо вред или травму, «опасность реальна, и ее нельзя игнорировать», — сказал он.

В мае 2021 года НАСА Китай подверг критике за несоблюдение «стандартов ответственности» после того, как обломки вышли из-под контроля неконтролируемой ракеты, которая использовалась для запуска космической станции Китая в Индийский океан.

Крэгг сказал, что, по его мнению, фрагмент российской ракеты был меньше, чем обломки китайской, и весил около 4 тонн без топлива, по сравнению с примерно 20 тоннами у китайской ракеты Long March 5B.

Китайская ракета Long March была одним из самых крупных объектов на памяти последнего времени, упавшим на Землю после падения с орбиты после инцидента 2018 года, когда часть китайской космической лаборатории взорвалась над Тихим океаном, а еще в 2020 году еще одна длинная ракета. 5 марта ракета.

По словам астронома института Джонатана Макдауэлла, длина ракеты-носителя Percy составляла около 10 метров (33 фута) по сравнению с 32-метровой (105-футовой) китайской ракетой Long March 5B. Центр астрофизики — Гарвард и Смитсоновский институт. Он сказал, что, несмотря на меньший вес, на борту было около 16 тонн топлива.

«Общая масса примерно такая же, как у китайской фазы, но большая ее часть, вероятно, будет жидкой и сгорит в атмосфере, поэтому риск для Земли намного ниже», — сказал Макдауэлл по электронной почте.

оригинальные намерения

Он добавил, что ступень российской ракеты не предназначена для повторного входа в атмосферу Земли таким образом.

«Предполагалось, что он окажется на орбите, где будет оставаться в течение тысяч лет. Ракета не перезапустилась. Китайская ступень была возвращена по дизайну, и они намеренно оставили ее на низкой орбите».

Он сказал, что ракетная фаза вернется в среду с 13:00 до 17:00 по восточноевропейскому времени.

Российское космическое агентство Роскосмос сообщило CNN, что запуск производился Министерством обороны России, которое не сразу ответило на отправленный по электронной почте запрос о комментариях.

Крэгг сказал, что лучшая международная практика для расходных частей ракет или космических кораблей с истекшим сроком службы обычно заключается в том, чтобы контролировать вход и падение на землю в необитаемой местности — обычно в удаленной части Тихого океана.

Крэгг добавил, что в среднем от 100 до 200 тонн космического мусора неконтролируемым образом попадает в атмосферу Земли каждый год. Известно, что от космического мусора пострадал только один человек — женщина. Звали Лотти Уильямс в Техасе в 1997 году.. Она дожила до того, чтобы рассказать эту историю.

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Кристен Фишер из CNN внесла свой вклад в этот отчет.